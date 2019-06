Vlaamse uitvinding helpt Maleisische dorpen aan stroom

De Hasseltse start-up Turbulent bouwt kleine waterkrachtcentrales aan riviertjes in Maleisië. Die zullen honderden gezinnen in afgelegen gebieden van elektriciteit voorzien.

Een van de interessantste Vlaamse uitvindingen in het domein van hernieuwbare energie gaat internationaal.

Turbulent, in 2015 opgericht door de analist Jasper Verreydt en de ingenieur Geert Slachmuylders, ontwikkelde een miniwaterkrachtcentrale waarbij een riviertje en een waterval van 1,5 meter volstaan om energie op te wekken. De energie-opwekking is gebaseerd op het principe van de draaikolk. Het eerste prototype van zo'n centrale werd begin 2016 getest op het domein van kasteel Cleerbeek, tussen Leuven en Diest (zie foto bovenaan).

Ontwikkelingslanden

Al snel beseften de bedenkers dat de waterkrachtinstallaties ideaal zijn voor ontwikkelingslanden, die de installaties kunnen inzetten in afgelegen gebieden met beperkte stroomvoorzieningen.

'Als er geen stroomnetwerk is, connecteren we de woningen aan onze miniwaterkrachtcentrale door er zelf een elektrisch micronetwerk naar aan te leggen', legt CEO Verreydt uit. 'In meer stedelijke gebieden is dat niet nodig en kunnen we rechtstreeks op het net, net als met zonnepanelen.'

Na een eerste succesvolle lancering in Chili heeft het jonge bedrijf nu een distributiecontract voor enkele tientallen installaties gesloten in Maleisië. Het lokale technologiebedrijf Sedania wordt de plaatselijke verdeler en mikt zowel op lokale overheden als private bedrijven. Sedania trekt naar landelijke gebieden, dorpen en landbouwgebieden zoals palmplantages, die nu niet bereikt worden door het nationale elektriciteitsnet.

Ecologisch

De installaties kunnen elk tot 100 kilowatt produceren. Een watervolume van 3 kubieke meter per seconde is voldoende om 40 kilowatt te produceren, wat volgens Sedania voldoende is om 40 tot 100 gezinnen van stroom te voorzien.

Schermvullende weergave De installatie in Chili. ©Turbulent

Verreydt: 'Hoeveel gezinnen we exact zullen helpen, hangt af van hun stroomverbruik. Als ze een koelkast of ander toestel aansluiten, loopt het stroomverbruik uiteraard flink op.' Het verkoopargument is dat de installaties een ecologisch alternatief vormen voor dieselmotoren.

Focus op Azië

Naast Maleisië heeft Turbulent ook projecten in Taiwan en op de Filipijnen en zijn er ook plannen voor Indonesië. De eerdere plannen voor Afrika, en dan op de eerste plaats Angola en Congo, worden uitgesteld. 'We willen eerst ons product 200 procent in orde hebben voor we ons wagen op de moeilijke Afrikaanse markt', zegt Verreydt.