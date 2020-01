Vlaamse vrees voor e-auto doet Nederlandse laadpaalreus zweten

Door de zwakke verkoop van elektrische auto’s loopt het gebruik van publieke laadpalen in Vlaanderen achter. Dat is een streep door de rekening van de Nederlandse marktleider Allego.

In de eerste elf maanden van vorig jaar zijn er in Vlaanderen iets meer dan 600 publieke laadpunten bijgekomen, ofwel 300 laadpalen met elk twee contactpunten. Dat is een halvering tegenover 2018. Toen kwamen er in Vlaanderen nog 1.320 publieke laadpunten bij, blijkt uit cijfers van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Allego België - Dochterbedrijf van Allego, de Nederlandse leverancier van oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen. - Won alle vier aanbestedingen voor de plaatsing van duizenden publieke laadpunten in Vlaanderen. - Nettoverlies: 2,1 miljoen euro (2018). - Werknemers: 9. - Allego is sinds 2018 eigendom van de Franse investeringsmaatschappij Meridiam.

Vlaanderen telde begin december 3.655 publieke laadpunten. Het was de bedoeling dat aantal tegen eind dit jaar op te trekken naar 5.000. De Nederlandse operator Allego, die alle aanbestedingen voor Vlaamse laadpalen binnenhaalde, wil nog 1.300 publieke laadpunten bijbouwen in Vlaanderen. Maar het einddoel halen de Nederlanders pas in 2021. ‘We moeten nog enkele honderden laadpalen plaatsen die vorig jaar gepland waren’, erkent directeur Benelux Harold Langenberg.

Naast problemen met vergunningen en de planning is de vertraging volgens hem vooral te wijten aan de lastige locatiebepaling. ‘Netbeheerder Fluvius moet de locaties van de laadpalen kiezen, maar wij eisen natuurlijk een zo groot mogelijke kans op gebruik. Hoe meer laadpalen in Vlaanderen staan, hoe moeilijker die keuze wordt.’

0,6 keer per dag

De uitbouw van het laadpalennetwerk botst al langer op problemen. In Vlaanderen kwamen er vorig jaar amper drie locaties met snelladers bij, blijkt uit cijfers van Demir. Allego’s Nederlandse concurrent Fastned voert al sinds 2014 gesprekken om nieuwe laadstations in België te openen. Maar door de zware administratieve procedures en de lange wachttijd voor een netaansluiting begint de bouw van het eerste Fastned-station in België (buiten de snelweg) pas dit jaar. In Brussel blijkt het elektriciteitsnet in 88 procent van de straten niet voorzien op snelle laadpalen, meldde De Tijd eerder.

Allego ziet het gebruik van zijn actieve Vlaamse palen maand na maand stijgen. Toch haalt het bedrijf zijn eigen doelstellingen voorlopig niet. Allego moest in elke Vlaamse gemeente (behalve Antwerpen) minstens één laadpaal zetten. ‘Onze laadpunten worden in Vlaanderen gemiddeld 0,6 keer per dag gebruikt’, zegt Langenberg. Vooral in kleine gemeenten, waar veel burgers een eigen oprit of garage hebben, ligt het gebruik met luttele oplaadbeurten per maand soms extreem laag.

Langenberg wijt de matige populariteit van de laadpalen aan de trage opmars van de elektrische auto in België. Allego haalde de Vlaamse aanbestedingen binnen met lage prijzen, die de firma berekende op basis van de schattingen uit het actieplan Clean Power for Transport. Maar dat plan, dat de Vlaamse regering in 2015 goedkeurde, blijkt veel te optimistisch.

Terwijl de Vlaamse regering er in 2015 van uitging dat vijf jaar later 7,5 procent van de in Vlaanderen verkochte auto’s volledig elektrisch zou rijden, bleek dat vorig jaar voor 2 procent van de Vlaamse verkoop het geval. De elektrische vloot in Vlaanderen moest eind dit jaar 74.000 elektrisch aangedreven auto’s omvatten, waarvan 60.000 zuivere batterijwagens. Eind vorig jaar bestond de elektrische vloot uit 46.500 e-auto’s, maar slechts 13.754 daarvan - een vijfde van de Vlaamse schattingen - reden zuiver elektrisch.

Investeringen lopen vooruit op vraag

De foute voorspellingen van de Vlaamse regering zetten de betaalbaarheid van het laadnetwerk stevig onder druk. Zo boekte Allego België in 2018 een nettoverlies van 2,1 miljoen euro. ‘We moeten investeringen doen die vooruitlopen op de vraag’, zegt Langenberg. ‘Dat is een bewuste keuze. Operatoren zoals wij maken geen extreme winsten, want de markt is nog jong.’ Allego wil binnen enkele jaren break-even draaien. ‘Maar als de markt evolueert zoals nu, verschuift dat punt naar achter’, klinkt het.