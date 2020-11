Vlaamse waterstoftechnologie in Chinese handen

'Voor ons is het een zeer aantrekkelijke deal', zegt Luc Wanten, de CEO van Borit die dat ook blijft na de overname. 'Al een hele tijd waren we op zoek naar een partner om in China een fabriek op te zetten. Azië is veel meer waterstofminded dan Europa en de VS. Ze hebben een heel duidelijk pad uitgestippeld om auto's en zware voertuigen, tot zelfs treinen, op waterstof te laten rijden, parallel aan batterijtechnologie. Daarnaast wilden we met Borit verder opschuiven in de waardeketen: van onderdelen naar volledige waterstofcellen. Door op te gaan in Weifu slaan we twee vliegen in één klap.'