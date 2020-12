Vlaamse zonnepionier in slechte papieren

Soltech, een oudgediende in de productie van zonnepanelen, kan zijn facturen niet meer betalen. Het bedrijf uit Tienen heeft bescherming gekregen tegen zijn schuldeisers.

Het zonnepanelenbedrijf Soltech uit Tienen heeft uitstel van betaling gekregen in afwachting van een gerechtelijke reorganisatie. De handelsrechtbank van Brussel geeft Soltech nog tot eind mei de tijd om een akkoord te sluiten met zijn schuldeisers, leert een publicatie in het Staatsblad. Lukt dat niet, dan dreigt het faillissement voor een van de founding fathers van de Vlaamse zonnepanelenindustrie.

Soltech werd in 1989 opgericht als een spin-off van het onderzoekscentrum imec. Sindsdien vergaarde het bedrijf vooral bekendheid door de oprichting van de zusteronderneming Photovoltech, een Belgische zonnecellenfabrikant die op zijn hoogtepunt bijna 300 werknemers telde. Maar Photovoltech ging net als zowat alle Europese producenten ten onder aan de goedkopere zonnepanelen die vanuit China de markt overspoelden. De zonnepanelenfabriek uit Tienen sloot in 2012 de deuren.

Soltech bleef wel overeind dankzij zijn specialisatie in zonnepanelen met een grotere toegevoegde waarde. Het bedrijf assembleert zonne-installaties op maat, zoals geïntegreerde zonnepanelen in gevels, ramen en daken van gebouwen. Het richt zich ook op toepassingen met speciale materialen zoals de installatie van zonnepanelen op zee, een fietspad dat zonne-energie opwekt of de uitrusting van de Leuvense zonnewagen die vorig jaar wereldkampioen werd na een race van 3.000 kilometer door de woestijn in Australië.

‘We zitten in een groeiende sector en de marktvraag is niet het probleem’, zegt Stefan Dewallef, verantwoordelijke productontwikkeling bij Soltech. ‘Met de evolutie naar energieneutrale gebouwen is er veel vraag om zonnepanelen te integreren in gevels, zeker voor hoogbouw met een beperkt dakoppervlak. Maar de huidige aandeelhouder heeft niet genoeg kapitaal voor de investeringen die nodig zijn om de vraag te kunnen volgen.’

De assemblage van zonnepanelen gebeurt nu nog grotendeels manueel in Tienen. ‘De volumes zijn zodanig aan het toenemen dat we moeten automatiseren omdat anders de loonlasten niet langer houdbaar zijn’, zegt Dewallef. ‘Er is een investering nodig van enkele miljoenen euro's in nieuwe machines om geautomatiseerd maatwerk te kunnen blijven bieden. Verschillende kandidaat investeerders tonen interesse, maar vooralsnog zijn die niet tot een akkoord gekomen met de bestaande meerderheidsaandeelhouder over een gepaste vergoeding. We hopen dat er de komende weken en maanden toch nog een akkoord komt, want ons product is in orde en de klanten zijn er.’

Soltech is voor meer dan 90 procent in handen van de investeerder Sol Invictus. Die Brusselse holding, waarvan de naam verwijst naar een onoverwonnen Romeinse zonnegod, heeft verschillende participaties in de sector van de hernieuwbare energie en is in handen van de Fransman Olivier Leroux. Zijn investeringen waren de laatste jaren weinig succesvol. Hij nam in 2014 ook al Greenwatt over van de investeringsmaatschappij Gimv, maar de specialist in biogasinstallaties ging amper twee jaar later al failliet.

Ook imec heeft nog altijd een minderheidsbelang in wat 31 jaar geleden een van zijn allereerste spin-offs was. Recente financiële details over Soltech zijn niet bekend. Volgens de laatst beschikbare jaarrekening torste het bedrijf eind 2018 een overgedragen verlies van 1,3 miljoen euro. In de fabriek in Tienen werken tien mensen.