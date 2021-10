Vlaanderen haast zich om lakse PFOS-normen aan te pakken

Vlaanderen telt niet minder dan 65 bedrijven met een vergunning om giftige stoffen zoals PFOS en PFAS te lozen. Daaronder bekende namen zoals Indaver, Agfa-Gevaert, Balta en Sioen. Critici wijzen op het te lakse overheidsbeleid. ‘Dit is niet het Wilde Westen voor PFOS-lozende bedrijven.’

Begin deze week kreeg het chemiebedrijf 3M een forse veeg uit de pan van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in diens septemberverklaring. ‘Gedaan met praktijken die leiden tot PFOS en andere smurrie in onze rivieren en in onze grond’, zei hij. Maar over andere vervuilers die de giftige chemische stof, met of zonder vergunning, in riolen en kanalen lozen, werd zedig gezwegen.

Dat zijn er nochtans heel wat. Vlaanderen ligt bezaaid met industriële ‘hotspots’ die tot op vandaag een bron van PFOS-verontreiniging kunnen zijn. Het gaat om 65 bedrijven die in totaal 72 sites uitbaten, waarvan er 68 vergund zijn voor de lozing van PFOS en 67 voor de lozing van andere PFAS-achtige stoffen. Die bedrijven zijn niet van de minste. Twee derde van hen is actief in de textielsector en heeft bekende namen zoals Balta, Sioen, Beaulieu International Group, Lano, Concordia Textiles en Picanol.

De hoeveelheid PFOS die die textielspelers in principe mogen uitstoten, is niet gering. Op basis van een verouderde sectorafspraak uit 2010 kregen de meeste van hen toelating om PFOS-concentraties tot 10 microgram per liter in riolen en openbare wateren te lozen. Dat is tien keer meer dan wat Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, in de Schelde mag afvoeren van op zijn werf in de buurt van de 3M-site.

Dat zoveel bedrijven uit die sector een vergunning hebben om PFOS en PFAS-achtige stoffen te lozen, komt volgens de textielfederatie Fedustria omdat tien jaar geleden relatief hoge concentraties van die stoffen in het afvalwater werden teruggevonden. En dat terwijl de meeste van die stoffen al lang niet meer in het productieproces werden gebruikt. Ze bleken zich op te hopen in het interne rioleringsstelsel. ‘We hebben toen al onze leden opgeroepen om lozingsvergunningen aan te vragen’, zegt milieuadviseur Bruno Eggermont. ‘Dat gaf hen rechtszekerheid, want het is verboden chemische stoffen te lozen zonder vergunning.’

Als vandaag nog PFAS wordt geloosd, zal dat volgens hem in heel minieme concentraties zijn omdat de bedrijven door die lozingsvergunningen de best beschikbare technieken gebruiken om de afvoer maximaal te beperken. ‘Al valt niet uit te sluiten dat nog resten uit het verleden met het afvalwater worden meegespoeld. Dat is dan vooral historische verontreiniging.’

Insiders wijzen op het ‘geheugeneffect’ van PFOS en gelijkaardige chemicaliën. Die stoffen hechten zich aan de wanden van citernes en leidingen, waardoor jaren later nog altijd kans is op zogeheten nalevering, ook na een grondige reiniging. Nullozing wordt daardoor zo goed als uitgesloten, tenzij het hele productieproces van een bedrijf wordt vervangen of de zuivering van het afvalwater dankzij technologische evolutie performanter wordt.

Door verouderde afspraken mogen textielbedrijven tot tien keer hogere PFOS-concentraties in hun afvalwater hebben dan wat Oosterweel-bouwheer Lantis in de Schelde mag lozen.

De toxische stof PFOA, die decennialang het hoofdbestanddeel was van stof- en vetwerende producten zoals Tefal, mag in principe niet meer worden gebruikt in de textielsector, tenzij voor heel specifieke toepassingen zoals beschermkledij en medisch textiel. Daardoor wordt die stof nog altijd in de afvalstroom van bedrijven teruggevonden. ‘Voor de meeste van onze toepassingen hebben we PFAS-vrije producten kunnen ontwikkelen’, zegt directeur Wim DeKeyser van Utexbel in Ronse. ‘We stellen die ook voor aan onze klanten. Maar voor veiligheids- en beschermkleding van politie en brandweer zijn PFAS-achtige stoffen nog altijd noodzakelijk.’

Ook de textielgroep Sioen uit Ardooie ontsnapt daar niet aan. ‘Sinds 1992 kunnen wij met zekerheid bevestigen dat we geen PFOS of andere PFAS-stoffen meer gebruiken in ons productieproces’, zegt corporate environment manager Bart Cuypers. ‘We kopen alleen nog basisweefsels aan die zijn behandeld met het veel minder toxische PFHxS, omdat die chemische substantie als enige tegemoetkomt aan de technische eisen van specifieke beschermkledij. Maar we blijven met onze onderzoeksafdeling zoeken naar betere alternatieven.’

Afvalverwerking

Niet alleen textielspelers staan op het lijstje van bedrijven met een PFOS-lozingsvergunning. Een vijfde van de bedrijven is ook actief in de afvalverwerking of de industriële reiniging, waarin bekende internationale reuzen zoals Indaver, Veolia en Suez actief zijn. Vier van die spelers mogen zelfs nog hogere PFOS-concentraties lozen dan de textielsector. Zo kreeg de afvalgroep Indaver voor haar stortplaats de Hooge Maey in Antwerpen de toelating om tot 30 microgram PFOS per liter te lozen. Pittig detail, op diezelfde site werd ook jarenlang het PFOS-afval van het naburige 3M verwerkt.

Indaver benadrukt dat in 2011 een zevental PFAS-stoffen in de vergunning zijn opgenomen en dat die lozingsnormen sindsdien niet meer zijn aangepast. ‘We kregen onlangs van de provincie Antwerpen de melding dat de limiet voor PFOS nog voor eind 2021 wordt bijgesteld tot 1 microgram per liter’, zegt woordvoerster Femke Mackenzie. ‘Er is ook overleg om de andere PFAS-normen aan te passen.’

Critici wijzen erop dat de overheid veel te lang getalmd heeft om de lozingsnormen te verstrengen.

Ook de milieugigant Veolia, die net zoals Indaver een verwerkingssite heeft in de Antwerpse haven, bevestigt dat de provincie een procedure is begonnen om diens huidige lozingslimiet voor PFOS - vast- gelegd op 25 microgram per liter - te herzien. Managing director Bruno Arts wijst op ‘voortschrijdend inzicht’ waarbij ‘ernstige eco-toxische en humaan- toxische informatie’ naar boven is gekomen.

Critici wijzen erop dat de overheid veel te lang getalmd heeft om de lozingsnormen te verstrengen. ‘De effectieve lozing van PFOS en PFOA ligt bij ons al meer dan tien jaar aanzienlijk lager dan de maximaal toegestane lozingslimiet’, zegt ook Ivo De Vlieghere, de algemeen directeur van het afvalverwerkingsbedrijf TWZ uit Evergem. ‘We lozen in de praktijk minder dan 1 microgram per liter voor beide chemicaliën, terwijl de overheid ons een grenswaarde toestaat van 25 microgram per liter voor PFOS en 300 microgram per liter voor PFOA.’

Zoiets opent de deur voor misbruiken, stellen sceptici, en zet bedrijven niet aan om zo laag mogelijke lozingswaarden na te streven. Katrien Smet, de woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij, erkent dat die kritiek niet zonder grond is. ‘Vandaar dat de provincie Antwerpen ambtshalve het initiatief heeft genomen om de PFAS-normen aan te scherpen’, zegt ze. ‘Ook in andere provincies zullen vergunningen versneld worden herzien.’

Tegen de lamp

Die inbreukprocedure van de Antwerpse overheid is niet alleen ingezet tegen Indaver Hooge Maey en Veolia, maar ook tegen de transport- en tankreinigingsgroep Van Loon in de Antwerpse haven en - opvallend - tegen de vestiging van Agfa- Gevaert in Mortsel. Bij die beeldvormingsgroep wordt benadrukt dat het gebruik van PFOS er al jaren geleden is gestopt. ‘Ons afvalwater bevat geen PFOS meer’, zegt woordvoerder Johan Jacobs. ‘Bijgevolg zal onze vergunning om PFOS te lozen worden geschrapt.’

Agfa gebruikt wel nog in beperkte mate PFOA, en die blijkt onmisbaar. ‘Die stof heeft unieke fysieke eigenschappen die het mogelijk maken om verschillende lagen van medische röntgenfilms op een consistente en kwaliteitsvolle manier op de onderlaag aan te brengen’, zegt Jacobs. ‘We onderzoeken hoe we PFOA kunnen vervangen in dat proces. Als daarvoor geen oplossing wordt gevonden, zullen we met die toepassing moeten stoppen.’

Diverse spelers uit de chemiesector zijn in de periode 2011-2020 tegen de lamp gelopen voor overschrijdingen van de PFAS-detectielimiet in het stukje Zeeschelde tussen Rupelmonde en de Nederlandse grens.

Het is opmerkelijk dat er - buiten 3M en Agfa-Gevaert - geen enkele chemische speler op de lijst voorkomt van bedrijven met een lozingsvergunning voor PFOS of PFAS. Navraag bij het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) leert nochtans dat diverse spelers uit de chemiesector in de periode 2011-2020 tegen de lamp zijn gelopen voor overschrijdingen van de PFAS-detectielimiet in het stukje Zeeschelde tussen Rupelmonde en de Nederlandse grens.

Daaronder zaten bekende internationale concerns zoals BASF, Bayer, Lanxess, ExxonMobil, Total en Ineos. Bij die laatste werd in 2018 0,35 microgram PFAS per liter in het afvalwater gemeten. Ineos kreeg van de milieu-inspectie een proces-verbaal opgesteld en werd aangemaand een actieplan uit te voeren om die overschrijdingen te vermijden. Ook bedrijven uit andere sectoren werden betrapt, zoals de baggeraar DEME en de materialengroep Umicore.

Gert Verreth, de woordvoerder van de sectorfederatie voor de chemische industrie Essenscia, nuanceert. ‘Bij die chemiebedrijven werd alleen incidenteel en niet-intentioneel de aanwezigheid van PFOS of enkele andere PFAS-stoffen vastgesteld in het lozingswater en dat aan zeer lage concentraties. Dat komt wellicht door historische bodemverontreiniging, het gebruik van oppervlaktewater dat al lage PFAS-concentraties bevat, of het vroegere gebruik van PFAS-houdend blusschuim.’