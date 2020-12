Vlaanderen kent rush op zonnepanelen

In Vlaanderen werd in 2020 een recordaantal zonnepanelen in gebruik genomen. Particulieren gebruikten de laatste kans om van de lucratieve terugdraaiende teller te genieten.

Met 91.500 nieuwe installaties was 2020 een recordjaar voor zonnepanelen. In Vlaanderen kwam er al zeker 403 megawatt aan zonnecapaciteit bij, laat de distributienetbeheerder Fluvius weten in een persbericht. De cijfers zijn een onderschatting, want een deel van de zonnepanelen van november en december moet nog aangemeld worden bij Fluvius en verschijnt pas begin volgend jaar in de tabellen.