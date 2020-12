Vlaming brengt laadpalenbedrijf naar Amerikaanse beurs

Kristof Vereenooghe bouwde de laadpalenspecialist EVBox uit van een kleine Nederlandse start-up tot een wereldleider die bij een waardering van bijna 1 miljard dollar naar Wall Street trekt. Die snelle groei is niet toevallig.

Toen de West-Vlaming Kristof Vereenooghe zes jaar geleden de eerste keer binnenwandelde bij EVBox in Almere bij Amsterdam waren de ambities hooggespannen. Aan de receptie van het bedrijf van toen zo’n 20 werknemers hing een poster van de straten van New York met daarin grote getrukeerde reclamepanelen van het laadpalenbedrijf. Het bijschrift luidde: ‘Loaded for succes’. Zes jaar later is EVBox onder leiding van Vereenooghe uitgegroeid tot een wereldleider met 190.000 laadpunten in 70 landen en staat het op het punt naar de beurs te trekken in datzelfde New York.

Vereenooghe leidde bij EVBox de steile groei in goede banen en bleef ook aan boord toen de Franse energiegroep Engie het Amsterdamse laadpalenbedrijf in 2017 overnam. Sindsdien vertienvoudigde het personeelsbestand tot bijna 700 mensen. Engie acht de tijd na drie jaar rijp voor een gedeeltelijke exit.

De binnenweg via een blancochequebedrijf

Daimler heeft aangekondigd dat het 85 miljard dollar investeert in elektrische mobiliteit. De overgang naar elektrisch rijden is niet meer te stoppen. Kristof Vereenooghe CEO EVBox

EVBox gaat niet via een rechtstreekse introductie naar de New York Stock Exchange, maar het neemt een binnenweg. Het fuseert met het blancochequebedrijf TPG Pace Beneficial Finance, een zogenaamde SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Zo’n lege vennootschap trekt naar de beurs en doet een overname met het geld dat wordt opgehaald. Voor het overgenomen bedrijf is zo’n transactie een snellere route naar een beursnotering dan via de klassieke en omslachtige introductie met prospectus. De techniek met SPAC’s kent in de VS een steile opmars. De overname gebeurt in het eerste kwartaal van volgend jaar, waarna het moederbedrijf Engie een restbelang van ruim 40 procent in het beursgenoteerde fusiebedrijf behoudt.

‘De ontwikkelingen in de internationale markt voor elektrisch laden gaan enorm snel’, zegt Vereenooghe in een reactie aan De Tijd. ‘Met een beursnotering kunnen we een onafhankelijke koers varen. Met het nodige kapitaal kunnen we snel groeien via investeringen in onderzoek en ontwikkeling en het aanboren van nieuwe geografische markten. Het is de bedoeling onze pan-Europese leiderspositie verder uit te bouwen en ook een sterke speler te worden op de Noord-Amerikaanse markt.’

1 miljard

TPG Pace waardeert EVBox bij de overname op een ondernemingswaarde van 969 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro). Toch verwacht Vereenooghe niet dat de beursgang de manier van werken fel zal veranderen tegenover toen het bedrijf nog 20 mensen telde. ‘De transparantie die je bij een beursnotering aan de dag moet leggen, zal ons helpen verder te professionaliseren, maar onze cultuur zal er niet anders door worden’, zegt de 50-jarige ondernemer.

Vereenooghe, die eerder al enkele marketingbedrijven oprichtte, had van bij het begin de bedoeling het laadpalenbedrijf uit te bouwen tot een wereldspeler. Wie in de begindagen in Amsterdam werd aangeworven, moest al Engels kennen, zodat de internationalisering niet door een taalbarrière werd opgehouden. ‘We tellen nu 70 nationaliteiten’, glundert hij. ‘Nederland heeft een heel vriendelijk regime om talent van over heel de wereld aan te trekken.’

België heeft de trein volledig gemist. Kristof Vereenooghe CEO EVBox

De Nederlandse hoofdstad, waar ook het laadpalenbedrijf Fastned gevestigd is, is volgens Vereenooghe het Silicon Valley van het elektrisch laden. ‘Al in de begindagen werd hier gewerkt aan slim laden en opensourcesoftware’, zegt hij. ‘Laadinfrastructuur is hier veel meer ontwikkeld dan in eender welk land in Europa. België heeft die trein volledig gemist. Er zijn andere belangrijker groeimarkten zoals Duitsland, waar de ontwikkeling enorm versnelt. De Belgische markt is complex met haar federale structuur en verschillende regio’s en ze is niet mijn eerste focus.’

Telecomsector

Vereenooghe ziet veel parallellen met de beginjaren van de telecomsector. Telefoneren naar iemand bij een andere provider was toen een dure zaak. Voor wie een elektrische wagen heeft, is het nu soms zoeken naar een geschikte laadpaal. ‘We zijn volop verschillende netwerken aan het integreren zodat klanten overal terechtkunnen’, zegt Vereenooghe. ‘Dat gaat meer en meer richting de roaming, zoals die al in de telecomsector geregeld is en de klant zich geen zorgen hoeft te maken.’

Schermvullende weergave ©Canon 5D Mark III

De groep heeft de softwaredivisie Everon ontwikkeld, een platform dat ook toepassingen voor slim laden, facturatie en energiemanagement bundelt. ‘Van onze 700 mensen zitten er zo'n 300 in onderzoek en ontwikkeling', zegt Vereenooghe. 'Twee derde van hen is bezig met softwareontwikkeling. Het is een heel belangrijk onderdeel van onze activiteiten.’