Vlaming mag straks zonne-energie verkopen aan buren

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kreeg vrijdag in de ministerraad de principiële goedkeuring voor een belangrijke aanpassing van de energieregelgeving. Door een wijziging van het energiedecreet zullen eigenaars van zonnepanelen rechtstreeks hun stroomoverschotten mogen verkopen aan hun buren. Nu is dat nog niet mogelijk omdat alleen erkende energieleveranciers de toestemming hebben om stroom te verhandelen .

De nieuwe regels - een omzetting van de Europese energiewetgeving - laten toe dat particulieren, ondernemingen en lokale overheden zich verenigen in energiegemeenschappen. Ze kunnen dan onderling stroom uitwisselen, maar bijvoorbeeld ook samen investeren in een wijkbatterij waarop buurtbewoners gezamenlijk hun stroomoverschotten kunnen stockeren .

Burgers en ondernemingen kunnen zich groeperen om in te spelen op schommelingen in de elektriciteitsprijzen en bijvoorbeeld elektrische wagens overdag opladen als de zon schijnt en niet ’s avonds als het stroomverbruik in de wijk piekt. Of ze kunnen een cluster van elektrische wagens inzetten als opslagcapaciteit om stroom op het net te injecteren als daar veel vraag naar is.