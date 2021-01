Vlamingen met zonnepanelen krijgen voorlopig geen digitale meter

Zolang de compensatieregeling voor zonnepaneeleigenaars niet volledig is uitgewerkt, zet de Vlaamse regering de uitrol van digitale meters bij die eigenaars on hold.

Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). 'De pauzeknop wordt ingedrukt voor de uitrol van de digitale meters voor zonnepaneleneigenaars tot de compensatieregeling in de regelgeving verwerkt is en voldoende duidelijk is', klinkt het.