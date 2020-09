Von der Leyen krijgt steun van top-CEO's

'Er is een initiatief nodig om de lat hoger te leggen', zegt Peter Vanacker, de CEO van het Finse Neste.

Dat CEO's van bedrijven als de windturbinefabrikant Vestas en de isolatieproducent Rockwool ambitieuzere Europese klimaatplannen ondersteunen, zal niet verbazen: zij verkopen producten die rechtstreeks te maken hebben met energiebesparing. Maar de open brief naar Europese regeringen en leden van de Europese Commissie is ondertekend door een veel breder front.

Bij de 164 ondertekenaars zitten bekende multinationals als Danone, Carlsberg, H&M, Hilton en IKEA, maar ook de CEO van Deutsche Bank en vertegenwoordigers van Apple en Google. En, opmerkelijk, ook het Franse Total, dat nog zeer afhankelijk is van fossiele energie.

Naar bekende Belgische CEO's en bedrijven is het zoeken bij de ondertekenaars. Op de lijst staan wel Kristof Vereenooghe, CEO van de laadpalengroep EVBox, Yves Desmet van het isolatiebedrijf Isoltechnics en Bart Van Muylder, de CEO van Diepensteyn, de holding van de brouwersfamilie Toye.

Bekende CEO's die de brief ondertekenen Cees 't Hart, Carlsberg

Emmanuel Faber, Danone

Christian Sewing, Deutsche Bank

Jonas Samuelson, Electrolux

Severin Schwan, Roche

Helena Helmersson, H&M

Jesper Brodin, IKEA

Florent Menegaux, Michelin

Annica Bresky, Stora Enso

Patrick Pouyannée, Total

Alan Jope, Unilever

Nick Read, Vodaphone

Martin Lundstedt, Volvo Group

Een opvallende Belg is Peter Vanacker, de CEO van het Finse Neste. Die voormalige Finse staatsolieraffinaderij vormde zich om tot een gigant in alternatieve brandstoffen. Het bedrijf met 4.400 werknemers maakt diesel en kerosine uit afvalstromen als frietvet en slachtafval en is een voorbeeld van hoe bedrijven zich kunnen aanpassen om milieuvriendelijker producten te maken.

Steun tonen

Vanacker ondertekende de brief om de Commissie een hart onder de riem te steken. 'Europa heeft al veel gedaan rond het klimaatakkoord van Parijs, maar er is een initiatief nodig om de lat hoger te leggen', zegt hij. Met hun handtekening willen de CEO's aan politici op Europees en nationaal niveau tonen dat er grote steun is vanuit het bedrijfsleven, legt hij uit.

De ondertekenaars scharen zich achter een ambitieuze Europese Green Deal en vragen duidelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

'We hebben niet alleen een doel nodig maar ook duidelijke plannen om daar te geraken', zegt Vanacker. 'Dat betekent niet dat Europa de keuze moet maken voor één specifieke technologie. Het moet de vrije keuze laten om de doelstellingen te realiseren. Dus niet opleggen dat iedereen meteen elektrisch moet rijden, maar ook andere oplossingen inzetten zoals waterstof, biobrandstoffen of brandstoffen uit afval.'

Als er regels zijn voor de Europese luchtvaart die elders niet gelden, moet een gelijk speelveld gecreëerd worden. Peter Vanacker CEO Neste

Bij elke strengere milieunorm komt uit de industrie steevast de kritiek dat het allemaal zeer veel geld zal kosten. Maar Vanacker gelooft dat Europa wereldwijd kan vooroplopen. 'Wel moet er een duidelijke weg zijn die niet elk jaar verandert. En er moet voldoende regulering zijn.'

Vanacker, die voordien bij bedrijven als Bayer en Covestro werkte, weet dat de in ons land sterk aanwezige chemiesector vaak niet erg enthousiast uitkijkt naar strengere klimaatdoelstellingen. 'Maar ook heel wat bedrijven met vestigingen in Antwerpen hebben de brief ondertekend', zegt hij op.