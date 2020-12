Voor Umicore-alchemisten is rodium het nieuwe goud

Umicore haalt in zijn fabriek in Hoboken 17 kostbare metalen uit afval.

Ondanks de negatieve mediaberichten over de loodvervuiling doet de fabriek van Umicore in Hoboken haar naam als paradepaard van de groep alle eer aan. De winst valt hoger uit dan voorspeld dankzij de door het dak gaande rodiumprijzen, maar ook omdat het bedrijf wereldtop is in de recyclage van edelmetalen.

Wat doet Umicore precies in Hoboken?

Een ‘bovengrondse mijn’ werd de Umicore-fabriek in Hoboken ooit door de New York Times genoemd. Op de site van 107 hectare langs de Schelde haalt het bedrijf 17 metalen waaronder goud, zilver, platina, rodium, palladium, iridium en ruthenium uit afval. De fabriek is in haar soort de grootste ter wereld.

Exacte cijfers wil Umicore niet geven, maar elk jaar verwerkt het tussen 350.000 en 500.000 ton afval, of meer dan 1.000 ton per dag. Dat wordt herleid tot ruim 100.000 ton gescheiden metalen, die even zuiver zijn als nieuw ontgonnen primaire grondstoffen. 70 tot 80 procent van het binnenkomende afval komt van industriële processen, zoals de mijnbouw en de raffinage van zink, koper en lood uit ertsen, maar van ook afgedankte katalysatoren van olieraffinaderijen.

De overige 20 tot 30 procent valt uiteen in industrieel afval (katalysatoren, brandstofcellen) en consumentenelektronica, zoals printplaten uit laptops en mobiele telefoons. Die laatste categorie levert het meeste op. Uit computerprintborden kan tot 250 gram goud per verwerkte ton worden gewonnen, uit het residu van mijnbouwerts slechts 5 gram.

Momenteel surft Umicore op een perfecte golf van hoge grondstofprijzen, edelmetalen als safe haven in crisistijden, renderende investeringen in extra capaciteit en een grotere toestroom van end-of-lifeproducten zoals autokatalysatoren. Stijn Demeester Analist ING

De meer dan 200 verschillende soorten ‘grondstoffen’ voor de fabriek in Hoboken komen van overal ter wereld. Het elektronische afval gaat in een grote shredder en vervolgens in de smelter, het hart van de fabriek, waar twee hoofdstromen uit komen: lood (met de niet-edele metalen) en koper, met de edelmetalen. Die worden eruit onttrokken door een reeks geavanceerde metallurgische processen. Dat gebeurt in een deel van de fabriek dat ook wel eens het 'Fort Knox van Hoboken' wordt genoemd en waar geen buitenstaanders binnen mogen . Alles is hier top secret, en het maakt ook de specialisatie uit van de Hobokense fabriek.

Hoe verdient Umicore daar geld aan?

De recyclagedivisie is al jaren het goudhaantje van Umicore, en dat was in 2019 niet anders. Hoewel de recyclageafdeling maar goed is voor een vijfde van de omzet (681 miljoen op 3,36 miljard) en 28 procent van het personeelsbestand, maakt ze evenveel winst als de twee andere, grotere divisies (katalysatoren en batterrijtechnologie).

Het verdienmodel van Umicore is tweeledig. Uiteraard laat het zich betalen voor zijn recyclagediensten. ‘Dat is ook het gros van onze inkomsten', zegt Evelien Goovaerts, de verantwoordelijke voor investeringsrelaties van Umicore. ‘De prijs hangt af van hoe complex de afvalstroom is en het volume. De gerecycleerde metalen bezorgen we ook terug aan de onze klanten. De volumes aan metalen die we uit het afval halen, worden bij de contractonderhandelingen vastgelegd op basis van staalnames, een echte specialisatie.’

Voor het elektronische afval is Umicore onrechtstreeks ook een soort ‘handelaar’ in metalen. Daarbij worden de gerecycleerde materialen niet terugbezorgd aan de zogenaamde ‘collectoren’, maar door Umicore zelf weer verkocht. Het verschil tussen de aan- en verkoop kan het bedrijf optimaliseren door zijn recyclageprocessen steeds verder te verfijnen via een doorgedreven research. ‘We hebben de meest geavanceerde recyclagetechnieken in huis’, maakt Goovaerts zich sterk. ‘Zo kunnen we meer metaalvolume terugleveren aan klanten dan onze concurrenten, en tegelijk er zelf meer aan overhouden.’

Ook over de outputvolumes van de metalen geeft Umicore geen concrete cijfers. Cijfers van enkele jaren geleden stellen dat de recyclage van 35.000 mobiele telefoons (3 ton materiaal) exclusief de oplaadbare batterijen ongeveer een kilo goud, vijf kilo zilver, 150 gram palladium en 350 kilo koper oplevert. Maar de toegepaste procedés worden steeds performanter.

‘Bovendien speelt Umicore met de mix aan metalen die het op een bepaald moment uit zijn afvalstromen haalt, in functie van de prijzen op de grondstoffenmarkt en zijn outputverplichtingen tegenover klanten’, verduidelijkt Stijn Demeester, analist van ING, die Umicore al jaren volgt. ‘Daar ligt ook het grote voordeel van hun capaciteitsuitbreiding met 50 procent enkele jaren geleden. Door die niet voor de volle 100 procent te laten draaien hebben ze veel meer flexibiliteit in die mix.’

Van waar het plotse succes van rodium?

Dat het bedrijf dinsdag met uitzonderlijk winstcijfers kwam aanzetten, heeft grotendeels te maken met één extreem zeldzaam metaal: rodium. Dat is een essentiële component bij de uitlaatzuivering van wagens. Door de steeds strengere emissienormen scheert de prijs ervan hoge toppen. Daarnaast lagen veel mijnen, vooral in Zuid-Afrika, de voorbije maanden stil door coronalockdowns. Een ounce (31,1 gram) kost momenteel zowat 16.000 dollar, een verdubbeling tegenover 2019.