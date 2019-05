Vraagtekens bij Qatarese 'mirakeloplossing' voor kernuitstap

Met een Qatarese investering van 2,5 miljard euro om vier gascentrales te bouwen lijkt er plots een oplossing voor de vervanging van de Belgische kerncentrales. Maar er blijven nog grote vraagtekens.

Niemand had vooraf van EG Luxemburg gehoord, maar het nieuwe energiebedrijf lanceerde gisteren uit het niets de perfecte uitweg voor het energievraagstuk. Om de Belgische kerncentrales te vervangen, wil Electricity & Gas Luxemburg tegen 2025 vier nieuwe gascentrales bouwen in ons land.

Het bedrijf, dat gefinancierd wordt met geld uit Qatar, zegt een voorakkoord te hebben voor de overname van twee oude elektriciteitscentrales. Het gaat om de oude gasgestookte centrale in Vilvoorde, die vorige winter tijdelijk als noodcentrale werd gebruikt, en de centrale van Langerlo, ’s lands laatste steenkoolcentrale die enkele jaren geleden werd gesloten.

Kernuitstap

EG Luxemburg wil op beide locaties de centrales afbreken en telkens twee nieuwe grote gascentrales van 870 megawatt bouwen. Samen zouden die bijna 3.500 megawatt leveren. Zo kan bijna het volledige productietekort opgevuld worden dat ontstaat door de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025. De stroomnetbeheerder Elia liet in een eerdere studie verstaan dat 3.600 megawatt nodig is. Als extraatje belooft EG Luxemburg dat in de toekomst CO2 afgevangen kan worden.

Bij minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) viel te horen dat het ‘uitstekend nieuws is voor de energietransitie, de bevoorradingszekerheid en de investeringen in alternatieven ter vervanging van het nucleaire’.

Met de bouw zou een investering van 2,5 miljard euro gemoeid zijn. Het geld komt voor een groot deel uit Qatar. Het staatsbedrijf Qatargas uit dat aardgasrijke emiraat is een van de grootste gasproducenten ter wereld en levert nu al een deel van het gas dat we in België verbruiken via de lng-terminal van Fluxys in Zeebrugge. ‘Voor Qatar is dat een goede oplossing. Door gascentrales te bouwen heeft het een afzetmarkt voor zijn gas’, zegt Marc Segers, een Belgische ingenieur die vroeger nog voor de bouwgroep Besix actief was en in Qatar woont. Hij is de voorzitter van EG Luxemburg.

Achter de nieuwe Luxemburgse vennootschap die actief wil worden op de elektriciteitsmarkt gaat een complexe structuur schuil. Qatar levert de middelen via een investeringsfonds. Dat wordt beheerd door BTK, een vermogensbeheerder in handen van Segers en drie andere personen die 12 miljard euro aan activa zou beheren. De Tijd kon van de vernoemde vennootschappen geen enkel financieel cijfer terugvinden.

Verkoop nog niet rond

Er zijn nog losse eindjes aan het verhaal. Global Estate Group, de huidige eigenaar van de site in Langerlo, bevestigde gisteren dat er gesprekken lopen, maar ontkent dat er een finaal akkoord is over een verkoop. ‘We betreuren deze eenzijdige communicatie’, zei Kathleen Dewulf van Global Estate Group. Ook in Vilvoorde zijn nog vraagtekens. Volgens een goedgeplaatste waarnemer is de site te klein om er twee gascentrales van 870 megawatt neer te poten en zal mogelijk nog naar een andere locatie uitgeweken moeten worden.

Als alles technisch uitgewerkt was, zouden we daarover al wel iets opgevangen hebben. Dit is te mooi om waar te zijn. Een concurrent

Dat niemand vooraf van EG Luxemburg gehoord had, wekt argwaan in de sector. ‘Als alles technisch uitgewerkt was, zouden we daarover al wel iets opgevangen hebben. Dit is te mooi om waar te zijn’, zegt een concurrent. ‘Hun plannen zijn zeer ambitieus, megalomaan zelfs.’

EG Luxemburg is niet de eerste met ambitie om gascentrales te bouwen in België, maar het is wel de enige die beweert het zonder de geplande overheidssteun te kunnen doen. De regering zette onlangs het licht op groen voor een capaciteitsvergoeding (CRM) om de bouw van nieuwe centrales mogelijk te maken. Segers zegt dat zijn plannen uitgaan van de huidige prijzen en dat geen steun is ingecalculeerd. EG Luxemburg zal wel deelnemen aan de veiling voor een capaciteitsvergoeding, ‘maar het is voor ons niet de basis waarom we willen investeren’, zegt Segers.

Gasnet

De redenering is dat de Qatarezen met hun goedkoop eigen gas concurrentiëler zijn dan een speler die zijn gas op de markt moet aankopen, waardoor ze geen of nauwelijks steun nodig hebben. Qatar is volop op zoek naar stabiele afzetmarkten en wil zijn productie van lng (vloeibaar aardgas) opkrikken van 100 naar 140 miljard kubieke meter per jaar.