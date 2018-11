Vreg neemt groepsaankopen energie onder de loep

Via groepsaankopen of sommige commerciële acties van energieleveranciers worden vaak veel grotere besparingen beloofd. Maar dat blijken vaak loze beloftes, omdat de gehanteerde cijfers niet representatief zijn.

‘Bij groepsaankopen klinkt het soms dat 200 tot 300 euro bespaard kan worden, maar het is niet duidelijk welke referentie ze gebruiken. We gaan die groepsaankopen meer in detail onderzoeken’, zegt Pieterjan Renier, de algemeen directeur Vreg.