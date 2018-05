Vyncke maakt forse omzetsprong dankzij Oekraïense zonnebloemen

De West-Vlaamse ketelbouwer Vyncke mag voor 48 miljoen euro stoomketels leveren voor Oekraïense biomassacentrales die op zonnebloemafval zullen draaien. ‘De impact van dit contract is enorm. Oekraïne zal de komende vijf jaar een heel interessante markt zijn.’

Kernel, de Oekraïense wereldleider in de markt van de zonnebloemolie, geeft Vyncke, de Harelbeekse fabrikant van verbrandingsketels voor biomassa, de opdracht voor de engineering en de bouw van vijf stoomketels voor drie biomassa-elektriciteitscentrales in Oekraïne. ‘Vorige week ontvingen we voor dat order het voorschot van 48,1 miljoen euro’, verduidelijkt Peter Vyncke. Samen met zijn broer Dieter leidt hij het familiebedrijf van de vierde generatie. ‘Om u een idee te geven: dat bedrag was de jaaromzet van Vyncke in 2009. Qua impact is dit contract dus enorm.’

Alle Oekraïense zonnebloemvelden samen zijn vijf keer zo groot als Vlaanderen. peter vyncke ceo vyncke

Als brandstof zullen de Oekraïense biomassa-elektriciteitscentrales de schaal van de zonnebloempitten gebruiken, een afvalstroom van de productie van zonnebloemolie. Het beursgenoteerde Kernel produceert een derde van al de Oekraïense olie. Het zal in zijn fabrieken jaarlijks 2 miljoen ton zonnebloempitten tot olie persen.

‘Daarvoor is drie vierde van de oppervlakte van Vlaanderen aan zonnebloemvelden nodig’, vertelt de CEO. ‘Alle Oekraïense velden samen zijn vijf keer zo groot als Vlaanderen. Oekraïne zal de komende vijf jaar een heel interessante markt blijven voor ons.’

Expertise

Kernel gaat met Vyncke in zee omwille van zijn expertise in de verbranding van zonnebloemschalen en zijn twintig jaar ervaring op de Oekraïense markt. ‘Het is al de dertigste ketel die we er leveren’, zegt Vyncke. ‘We zijn lokaal marktleider in de zonnebloemindustrie. Maar makkelijk ging dat allerminst, omdat de reststromen van zonnebloemen erg complex zijn.’

Vyncke Harelbeeks familiebedrijf van de vierde generatie, in 1912 opgericht door Louis Vyncke. De broers Peter en Dieter Vyncke leiden het bedrijf. Ontwerpt en bouwt industriële energiecentrales die biomassa-afval en industrieel procesafval omzetten in groene energie. Vooral actief in de landbouw-, de voedings- en de houtindustrie en de sector van hernieuwbare energie. Telt 335 werknemers in vestigingen in Vlaanderen, Brazilië, Duitsland, Tsjechië, China, Thailand en Maleisië. Rondde vorig jaar de kaap van 100 miljoen euro omzet en kon het jaar met winst afsluiten.

‘In 1995 zijn we er begonnen met een eerste project, voor de Amerikaanse agromultinational Cargill, die ons twee jaar later een tweede order gaf. Door de naambekendheid van zo’n wereldspeler klopte ook Kernel bij ons aan.’

Het Oekraïense megacontract is een serieuze opsteker voor het West-Vlaamse familiebedrijf. De lage olie- en gasprijzen wogen de voorbije twee jaar op de verkoop. Aardolie en gas zijn de belangrijkste concurrenten voor de industriële verbrandingsketels van Vyncke, die biomassa als brandstof gebruiken. Meestal draaien de installaties op restafval van de landbouw-, de voedings- of de houtverwerkende industrie. Terwijl Vyncke in 2015 nog voor 95 miljoen euro verkocht, slonk dat vorig jaar tot 84,5 miljoen euro. De voorbije twee jaar liepen daardoor ook de winstmarges terug.

‘Maar na twee moeilijke jaren hebben we eind 2017 ons verkoopdoel voor dit jaar op 100 miljoen euro gezet’, legt Vyncke uit. ‘We zitten daar nu al over, met 130 miljoen euro. Uiterlijk eind september overschrijden we onze jaardoelstelling al met 50 procent, zijnde 150 miljoen euro.’

Die fors toegenomen verkoop verklaart Vyncke deels door de gunstige marktomstandigheden. De prijs van een vat olie - twee jaar geleden nog geen 40 dollar - is inmiddels verdubbeld. ‘De intresten, die laag blijven, moedigen ook investeringen aan. Bovendien draait de wereldeconomie op volle toeren.’

Vier West-Europese concurrenten moesten de afgelopen twee jaar de handdoek in de ring gooien, maar het West-Vlaamse familiebedrijf investeerde in alternatieven. ‘We bestaan al sinds 1912. We zijn het enige bedrijf in onze sector dat het al zo lang uitzingt. Omdat we steevast sparen in tijden van hoogconjunctuur om te kunnen investeren in economische winters.’

‘We ontwikkelden de voorbije twee jaar nieuwe technologieën om te diversifiëren en omzet te halen uit installaties die huisvuil en industrieel afval (wat overblijft als alle recycleerbare materialen uit het afval gehaald zijn, red.) als brandstof gebruiken.’

Aanwervingen

Die nieuwe markt werpt nu vruchten af, zegt Vyncke. ‘We kregen dit jaar al voor 17 miljoen euro orders in het Verenigd Koninkrijk. En er staat nog een order van 18 miljoen euro op stapel.’

Eind dit jaar denkt Vyncke af te kloppen op een verkoopcijfer van ongeveer 180 miljoen euro. ‘We plannen dit jaar vijftig aanwervingen, maar met 180 miljoen euro zullen we op onze organisatorische limiet botsen. In 2019, als we een groot deel van al die orders moeten uitvoeren, zal de jaardoelstelling een stuk lager liggen, vermoedelijk rond 130 à 150 miljoen euro’, schat Vyncke.