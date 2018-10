WGO: 'Geluid windmolens is potentieel gezondheidsrisico'

Dat staat voor het eerst in richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

In de update van haar geluidsrichtlijnen uit 2009 vermeldt de WGO voor het eerst geluid van windturbines. De blootstelling aan dat geluid zou volgens de WGO-richtlijnen overdag niet boven 45 decibel mogen uitkomen. Ter vergelijking: zachte radiomuziek haalt 50 decibel.

Brussels Airport

Volgens de strengere lawaairichtlijnen mag het wegverkeer straks niet meer dan 53 decibel produceren, en 's nachts niet meer dan 45 decibel. Treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen ligt de grens op 45 decibel, en 's nachts op 40 decibel.

Rond Brussels Airport liggen de Vlaamse normen echter op 55 decibel. Op basis van de nieuwe WGO-normen hebben tien keer meer omwonenden dan gedacht last van geluidsoverlast rond de luchthaven, stelt Groen in een reactie op het rapport.

Nachtclubs, concerten en koptelefoons mogen volgens de WGO per jaar gemiddeld niet meer dan 70 decibel uitstoten. Dat is bijna zo luid als een haardroger. In Vlaanderen ligt de grens voor muziekactiviteiten een stuk hoger, op 85 decibel.