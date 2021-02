Waals energiebedrijf Xylowatt failliet

Sinds de oprichting ruim tien jaar geleden zamelde het bedrijf miljoenen euro's in via verschillende kapitaaloperaties. Dat geld kwam onder meer van de Waalse overheid (SRIW) en de federale overheid (FPIM), maar ook van de Waalse engineeringreus CMI en zelfs Air Liquide.

Ondanks enkele contracten kon het bedrijf zijn technologie nooit voldoende vermarkten en slikte het de jongste jaren miljoenen verliezen. In 2018 eindigde het voor 2,7 miljoen euro in het rood. In 2019 bedroeg het nettoverlies 2,5 miljoen euro. Eind 2019 was het eigen vermogen geslonken tot 600.000 euro en had Xylowatt meer dan 5 miljoen euro schulden. Het bedrijf telt een 15-tal personeelsleden.