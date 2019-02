Waalse compostwormen halen 2 miljoen euro op | De Tijd

Waalse compostwormen halen 2 miljoen euro op

Alexandre Meire, gedelegeerd bestuurder van Pur Ver. ©Studio Dann

Pur Ver gaat zijn Henegouwse fabriek voor wormencompost verdrievoudigen en doet daarvoor een beroep op vers kapitaal van chemiebonzen en de Lutosa-familie Van den Broeke.

In de Pur Ver-fabriek in Pecq - tussen Moeskroen en Doornik - zijn het compostwormen die noeste arbeid leveren. Met tientallen miljoenen zijn ze. Per dag vreten ze 50 procent van hun gewicht op en scheiden het af in de vorm van een speciale, biologische bodemverbeteraar. De lekkernijen die ze voorgeschoteld krijgen zijn goedkope afvalstromen: draf van brouwerijen, aardappelschillen, koffiedik. Voor alle duidelijkheid, het eindproduct wordt gezeefd en dus wormenvrij verpakt voor verkoop.

Pur Ver ging de verse miljoenen onder meer zoeken bij Innovation Fund, het investeringsfonds dat onder de chemiekoepel Essenscia schuilt, en SRIW. Ook enkele bestaande aandeelhouders, waaronder Guy Van den Broeke (van de Lutosa-familie), brachten geld aan.

Universitaire spin-off

Het bedrijf produceert 300 ton wormencompost per jaar, maar wil de capaciteit optrekken tot 1.000 ton om aan de vraag van klanten te voldoen. Pur Ver levert onder andere aan groentekwekers, sierteeltbedrijven en stedelijke groendiensten. Particulieren kunnen terecht bij bijvoorbeeld Oh Green! en AVEVE.

©wawritto - Fotolia

Het bedrijf, opgericht in 2012 als spin-off van de landbouwfaculteit van de ULiège, gaat bovendien verder inzetten op onderzoek en ontwikkeling, en denkt in de richting van een vloeibare variant. Daarmee zou het nieuwe markten - wijngaarden bijvoorbeelde - kunnen aanboren.

Innovation Fund, opgericht in 2015, investeerde al in een twintigtal bedrijven die banden hebben met de chemie-, farma- of biotechsector. Een van die bedrijven, Trendminder of het 'Google van de industrie', werd vorig jaar opgekocht door een Duitse softwarereus. Het fonds beschikte in over zo'n 30 miljoen euro, afkomstig van onder meer Solvay, Total, Recticel, Sioen.

