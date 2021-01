Waalse pallettenproducent François zoekt partner

De families achter de palletten- en pelletsproducent François zoeken een nieuwe partner voor het bedrijf. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

François werd veertig jaar geleden in Virton opgericht door de gelijknamige molenaarsfamilie. Die schoolde zich om tot bosbouwer. Wat ooit als een kleine zagerij begon, groeide uit tot een speler van formaat in de houtsector. François maakt niet alleen houten palletten voor het transport van goederen, maar ook pellets, groene energie en - onder het merk Horse Cover - stalstrooisel voor paarden.

De Waalse groep wordt geleid door Bernard François (64), de zoon van de oprichter. Zijn zoon Ulrich is ook in het bedrijf actief. De families achter het bedrijf zoeken, met de hulp van BNP Paribas Fortis, een nieuwe, externe partner voor het bedrijf. Of dat voor een minderheids- of voor een meerderheidsbelang is, laat François in het midden.

Het bedrijf is grotendeels in handen van de families François, della Faille en de Cordes. De andere 20 procent is in handen van de intercommunale Idelux, die in 2003 samen met François Recybois overnam.