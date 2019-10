Waalse zakenman Fornieri ziet af van overname Nethys-dochters

De Waalse zakenman François Fornieri gooit de handdoek in de ring voor de betwiste overname van het IT-bedrijf Win en de groenestroomgroep Elicio, beide dochters van Nethys.

In Wallonië haalt minister-president Elio Di Rupo (PS) zijn slag thuis in het gevecht rond Nethys. Dat zal dan toch niet zijn dochters Win en Elicio verkopen aan François Fornieri, de Luikse topman van het farmabedrijf Mithra die ook bestuurder was bij Nethys.

Over die deals was ophef ontstaan. In september bleek dat vlak voor de verkiezingen in het geniep voorakkoorden waren gesloten. Die waren het werk van Stéphane Moreau, de topman van de Waalse intercommunale Nethys.

Di Rupo vernietigde vanuit de Waalse regering de deals en sprak van belangenvermenging en een bespottelijk laag bedrag van de verkopen. In het geval van Elicio hekelde hij het privatiseren van de winsten en het collectiviseren van een deel van de verliezen. Bovendien bleek de raad van bestuur van de intercommunale boven Nethys niet op de hoogte en was in het geval van Elicio nooit een publieke verkoopprocedure opgestart.