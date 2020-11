Warmtenetpioniers vrezen voor monopolie Fluvius

Een warmtenet levert in een stad of wijk warm water waarmee woningen of bedrijven verwarmd worden.

De spelers die de voorbije jaren warmtenetten in ons land uitbouwden, trekken aan de alarmbel. Ze vrezen dat een mogelijk monopolie van de stroom- en gasnetbeheerder Fluvius de opmars van de ontluikende groene-energiebron kan fnuiken.

Warmtenetten zijn een van de puzzelstukken in de energietransitie. Daarbij wordt vanuit een centraal punt warm water voor verwarming geleverd aan de omliggende woningen of bedrijven. De warmtebron kan restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie zijn, maar ook aardwarmte (geothermie).

50 warmtenetten Vlaanderen telt een vijftigtal grote en kleine warmtenetten.

In navolging van andere West-Europese landen en dankzij overheidssteun zitten warmtenetten in de lift. Vlaanderen telt er een tiental grote en een veertigtal kleine. Er zitten er nog tientallen in de pijplijn. Maar de sector vreest dat die dynamiek kan stilvallen als het gemeentelijke bedrijf Fluvius een monopolie krijgt.

Fluvius, de monopolist voor stroom- en gasdistributie in Vlaanderen, heeft al langer interesse in warmtenetten. De warmtenetsector vreest dat Fluvius een bevoorrechte rol toebedeeld kan krijgen door de Vlaamse regering. Die vraagt stakeholders momenteel advies over hoe warmtenetten kostenefficiënt aangelegd en beheerd kunnen worden.

Een centralisatie bij Fluvius zou de andere actoren van intercommunales, burgercoöperaties, studiebureaus, energiebedrijven (EDF Luminus, Aspiravi) tot industriële reuzen (Indaver, Stora Enso...) weinig bewegingsruimte overlaten. De vrees bestaat ook dat Fluvius niet voluit zal kiezen voor warmtenetten, die een directe concurrent van gasnetten zijn.

Publieke ruimte

'Nee, we pleiten niet voor een monopolie rond warmtenetten, maar willen de vrije markt maximaal laten spel waar het nuttig kan zijn: bij warmteproductie en levering en ook voor de aanleg op privéterrein', zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. 'Bij het netbeheer van warmtenetten in de publieke ruimte zijn we wel overtuigd dat regulering voordelig is, net als bij elektriciteit en aardgas.'

Is het dan geen goede zaak dat alles in handen komt van één beheerder? 'Nee', zegt Koen Van Overberghe, de voorzitter van de sectorkoepel ODE Warmtenetwerk Vlaanderen. 'Elektriciteitskabels en gasnetten zijn overal hetzelfde en laten toe om energie van verschillende bronnen over lange afstanden naar verschillende afnemers te sturen.'