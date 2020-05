Water mogelijk duurder tijdens droogte

Flexibele tarieven moeten zuinigheid belonen en waterverspilling afstraffen

Vlaanderen overweegt de tarieven van de waterfactuur bij te sturen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken. De bedoeling is via variabele tarieven mensen aan te moedigen zuiniger met kraanwater om te springen, zeker in tijden van droogte zoals nu.

Wie 50 liter per dag gebruikt, zou de helft betalen. Voor wie 150 liter verbruikt, zou de waterprijs verdubbelen. Korneel Rabaey Professor waterbeheer UGent

‘Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven’, zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. ‘We kunnen gaan naar watertarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult.’

Er bestaat al een basistarief voor de eerste kubieke meters water die een gezin verbruikt en een comforttarief dat dubbel zo hoog ligt voor het extra verbruik. ‘Maar we kunnen nog veel verder gaan met een motiverende tarifering’, zegt Heyrman. ‘Via de waterfactuur kunnen we mensen aanmoedigen hun verbruik beter te spreiden én minder te verbruiken.'

Straftarief

De idee is niet zozeer water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief. Het best gebeurt dat via progressieve watertarieven, zegt Korneel Rabaey, die aan de UGent onderzoek doet naar de mogelijkheden.

Nieuwe tarieven zullen niet voor dit jaar zijn. Maar de recente droogtes hebben alles wel in een stroomversnelling gebracht. Carl Heyrman Directeur van AquaFlanders

‘De gemiddelde Vlaming gebruikt 96 liter leidingwater per dag. Je kan dat als norm nemen’, zegt de professor waterbeheer. ‘Wie maar 50 liter verbruikt, zou dan maar de helft van de originele prijs betalen en wie 150 liter verbruikt, zou zijn waterprijs zien verdubbelen. Zo ontmoedig je verspilling en spoor je mensen aan te investeren in bijvoorbeeld hergebruik en het opvangen van regenwater.’

Het kabinet van Demir bevestigt dat de VMM en betrokken partijen is gevraagd enkele pistes te onderzoeken. ‘Dat staat zo in het regeerakkoord.’ Een beslissing is er nog niet. ‘Dus gaan we daar voorlopig ook niet over communiceren.’

Pestmaatregel

De kwestie ligt politiek uiterst gevoelig. Een hogere waterfactuur voor grote verbruikers komt algauw over als een pestmaatregel. De Vlaamse regering benadrukt dat de waterrekening voor iedereen betaalbaar moet blijven, zeker voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen.

Het ziet er ook niet naar uit dat de nieuwe tarieven er snel komen. ‘De besprekingen zijn begonnen’, zegt Heyrman. ‘Maar er zal veel overleg aan voorafgaan voor het tot besluitvorming komt. Nieuwe tarieven zullen niet voor dit jaar zijn. Maar de recente droogtes hebben alles wel in een stroomversnelling gebracht.’

'Vlaamse watermaatschappijen zijn volop bezig om digitale watermeters te installeren bij gezinnen. Die omslag maakt ook een radicaal andere waterfactuur mogelijk. Doordat de meterstanden automatisch iedere dag worden doorgestuurd naar de watermaatschappijen, kunnen ook tarieven gaan variëren en kan water bijvoorbeeld duurder gemaakt worden in periodes van droogte of tijdens piekmomenten op warme dagen.'