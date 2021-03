Waterbedrijf Coucke wil minstens 50 miljoen bijtanken

Het waterbedrijf Ekopak, waar ondernemer Marc Coucke 49 procent van bezit, bevestigt zijn beursplannen. Het wil minstens 50 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen. Van 18 miljoen is het al verzekerd.

In tegenstelling tot blauw-zwart biedt Ekopak nieuwe aandelen aan. Het mikt op een opbrengst van zo'n 50 miljoen euro. Als het succes groot is, kan dat bedrag nog stijgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat CEO Pieter Loose en Alychlo (het vehikel van Marc Coucke) een deel van hun aandelen verkopen. Loose bezat tot nu 51 procent van de aandelen, Coucke 49 procent.

Waterfactuur

Ekopak was in 2013 een pure waterbehandelaar. Onder leiding van Loose werd het een bedrijf dat focust op duurzaam watergebruik. Het is gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. Het wil ze helpen hun waterfactuur te drukken door in te zetten op de besparing, het hergebruik en de recyclage van water.