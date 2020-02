'Waterstof is onze toekomst als rederij'

De Belgische rederij CMB wil over vier jaar een eerste groot bulk- of containerschip op waterstof in de vaart. ‘We moeten iets doen aan het klimaat. En we moeten vermijden dat onze vloot over 20 jaar niets meer waard is.’

Scheepvaart is een vervuilende sector. Van de ongeveer 60.000 schepen die jaarlijks 12 miljard ton goederen over zee verschepen, vaart meer dan 95 procent op vervuilende zware stookolie. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot en stoot meer broeikasgassen uit dan Duitsland. Zonder maatregelen zal dat percentage alleen maar stijgen. ‘Daar willen we iets aan doen’, zegt Alexander Saverys, topman van CMB.



Die Belgische scheepvaartgroep, die vader Marc in 2015 van de beurs haalde, heeft meer dan 90 schepen in de vaart. 70 procent van de inkomsten komen van dochter Bocimar - de roots van het bedrijf - die vooral steenkool en ertsen vervoert. De zusterrederijen Delphis en Bochem zijn actief in het transport van containers en chemicaliën.

‘We krijgen regelmatig telefoons van Amerikaanse fondsen die met ons willen investeren in groene technologie’. Alexander Saverys Ceo CMB

‘We zitten op een keerpunt’, zegt Saverys. ‘We moeten ons afvragen of we over 20 jaar nog evenveel steenkool vervoeren - ik denk het niet, want de vraag zal krimpen - en moeten dus goed nadenken in welke schepen we investeren. Zowel qua lading als qua motor. We moeten vermijden dat onze vloot over twintig jaar niets meer waard is omdat hij niet milieuvriendelijk is'.

Saverys is al een tijd intensief bezig met de ontwikkeling van een nieuw soort schepen en nieuwe motoren. In 2017 pionierde hij met de Hydroville, een klein passagiersschip op zuivere waterstof. Dat wordt nu ingezet voor woon-werkverkeer naar CMB. In augustus brengt CMB in Japan het eerste waterstofschip in de vaart, een ferry voor 80 personen.‘Daar zijn we best fier op. Japan is het waterstofland bij uitstek. Het hoopt ermee uit te pakken op de Olympische Spelen.’

CMB ontwikkelt met het Gentse scheepsmotorenbedrijf ABC milieuvriendelijke motoren op basis van waterstof. Saverys: ‘Over twee maanden testen we een 1 megawattmotor. Dit wordt een unicum. Dat type motor wordt volgend jaar gebruikt in een nieuwe sleepboot van het Antwerpse Havenbedrijf. Over drie à vier jaar hoop ik ons eerste bulk- of containerschip op waterstof - of een product gebaseerd op een groene waterstofmolecule - in de vaart te brengen.’



IKEA, Walmart en Nike

De afgelopen vier jaar investeerde Saverys 30 à 40 miljoen euro in waterstoftechnologie. ‘Ik ga daar heel eerlijk in zijn: vandaag brengen die investeringen niets op. Maar ik wil er de volgende jaren wel het verschil mee maken en er winst uit halen. We zijn geen vzw. Dat zal lukken. Klanten van onze klanten zijn de IKEA’s, Walmarts en Nikes van deze wereld. Zij zetten enorme druk op de scheepvaart om iets te doen aan hun ecologische voetafdruk. Ook grote grond-

stoffenmultinationals beginnen te beseffen dat milieu steeds belangrijker wordt.’



Maritieme Campus Alexander Saverys is ook de drijvende kracht achter de Maritieme Campus Antwerpen. Hij steekt daar flink zijn nek uit. Hij kocht de voormalige BP-site aan de rand van Hoboken en wil er alle maritieme knowhow op het vlak van motoren, drones, nieuwe materialen, schepen, verzekeringen, bemanning en IT samenbrengen. Saverys: ‘Een vijftig bedrijven hebben zich geëngageerd om mee te doen. Op de 5,5 hectare grote site zijn kantoren, productiehallen en researchaula’s gepland. Er zal plaats zijn voor 2.500 mensen.’ De campus moet eind 2022 klaar zijn. Details over de financiering wil Saverys niet kwijt. ‘Het is een serieuze investering. (glimlacht)’





Saverys is zich bewust van de kritiek op waterstoftechnologie. Te duur, te moeilijk in opslag, geen geschikte energiedrager, niet groen genoeg, volgens critici. Hij wuift die kritiek fel weg. ‘Ik ben een 100 procent believer. Hernieuwbare energiebronnen als wind en zon zullen de behoeftes nooit 100 procent dekken, lng is geen oplossing, opslag in superbatterijen ook niet - zeker niet voor de grote industrie en voor de scheepvaart. Het enige alternatief is waterstof of een product gebaseerd op een groene waterstofmolecule. Om het te stockeren en te transporteren kan je het binden met stikstof tot groene ammoniak. Aan het einde van de ketting kan je het opnieuw splitsen in moleculaire waterstof en stikstof.’

Saverys praat over zijn ‘waterstof-ontwikkelingen’ met veel grote spelers. ‘We gaan het niet alleen doen. Ik kan geen 1 miljard euro van de familie Saverys in klimaat investeren. We kunnen met onze ideeën wel mensen aantrekken die wel geld hebben. Wij hebben oplossingen. De centen vinden we wel. We krijgen geregeld telefoons van Amerikaanse fondsen die met ons willen investeren in groene technologie. Maar we willen wachten tot we de juiste toepassingen op de markt kunnen brengen. Mensen moeten kunnen zien dat het werkt. Naar onze Hydroville komt men van overal ter wereld kijken. Met onze Japanse ferry hopen we op hetzelfde effect. Je kan meewarig doen over het feit dat de Hydroville een klein schip is. Maar dan zeg ik altijd: blijf maar zitten en klagen. Voor sommige mensen is het nooit goed. Gelukkig zijn er meer positieve dan negatieve mensen. Niets doen is geen optie.’



Bomen aanplanten

Sinds 1 januari mag CMB zich ook de ‘eerste klimaatneutrale rederij ter wereld’ noemen. ‘Ik ben net terug van Zambia, waar we jaarlijks 50 miljoen bomen gaan aanplanten en ontbossing tegengaan op 1,5 miljoen hectare grond. Van de lokale chiefs hebben we CO₂-uitstootrechten gekocht. Dat zal ons jaarlijks 4 à 10 miljoen euro kosten. Op die manier investeren we ook in de lokale economie, die niet de middelen heeft om op een duurzame manier aan landbouw te doen.’



CMB > Opgericht: 1895.

> Eigenaar: familie Saverys.

> Activiteit: baat een vloot uit van meer dan 90 schepen en is actief in het transport van bulkgoederen, containers en chemicaliën.

> Opbrengsten 2018: 543 miljoen euro, 72 miljoen nettoverlies.

> Personeel: 150 mensen aan wal en 3.600 man zeevarend.