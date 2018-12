‘We hebben de eerste energieveldslag verloren'

Als er geen uitzonderlijke weersomstandigheden opduiken, komt er geen energietekort deze winter, verzekert Engie-topvrouw Isabelle Kocher. Over de sluiting van de kerncentrales blijft ze vaag, maar over seksisme op de werkvloer, de energierevolutie in de wereld en de gele hesjes heeft de machtigste Franse zakenvrouw wel een uitgesproken mening.

Isabelle Kocher (52) verontschuldigt zich uitgebreid als ze binnenkomt in Brasserie Murat in het zestiende arrondissement van Parijs. ‘Mijn excuses dat ik het interview op het laatste moment vervroegd heb. Ik moet naar de begrafenis van mijn schoonvader.’ Vandaar ook dat ze hier wilde afspreken en niet op haar kantoor in La Défense. De kerk en het kerkhof liggen om de hoek, na het interview wandelt ze er meteen heen.

Het feit dat de topvrouw van een de grootste Europese bedrijven vlak voor zo’n intieme gebeurtenis toch nog tijd maakt om twee Belgische journalisten te ontvangen, toont aan dat het Belgische Electrabel, met 11,3 miljard euro omzet en 4.300 werknemers nog maar goed voor minder dan een vijfde van de groepsactiviteiten, nog altijd een prioriteit is voor Engie. De dreigende black-out zal daar niet vreemd aan zijn.

Ze volgt de politieke crisis in België op de voet, geeft ze aan. ‘Maar niet zo intens als jullie natuurlijk’, lacht ze. ‘Ik heb begrepen dat er een regering van lopende zaken komt. Dat is niet de eerste keer bij jullie.’

Isabelle Kocher (52) studeerde fysica en ingenieur aan prestigieuze scholen. In het begin van haar carrière werkte ze bij de ruimtevaartmotorenfabrikant Safran, de zakenbank Rothschild en verschillende overheidsdiensten. Ze was onder meer adviseur voor de socialistische Franse premier Lionel Jospin. In 2002 kwam ze aan boord bij Suez, op het departement strategie. In 2011 werd ze financieel directeur van GDF Suez, nu Engie. Sinds 2016 staat ze aan het hoofd van Engie, het moederbedrijf van Electrabel dat wereldwijd 155.000 werknemers telt en 65 miljard euro omzet draait.

Het gevolg is misschien dat veel dossiers op tafel zullen blijven liggen. Bijvoorbeeld het mechanisme om nieuwe gascentrales te kunnen bouwen die nodig zijn voor de kernuitstap.

Isabelle Kocher: ‘Dat zou jammer zijn. De uitbreiding van de capaciteit is nodig. Dat zien we deze winter goed. Wat gebeurde, is zeer uitzonderlijk. We zijn begonnen met maar één van de zeven kernreactoren en hebben moeten ondervinden wat bevoorradingszekerheid in de praktijk betekent. Ik heb aan premier Charles Michel beloofd 750 megawatt aan extra productie te vinden om de situatie te compenseren. Ons team heeft 1.270 MW gevonden. En we zijn nog bezig met zoeken naar bijkomende capaciteit in België of het buitenland.’

Door stroomschepen naar België over te varen?

Kocher: ‘Daar zijn we nog over aan het spreken met de netbeheerder Elia, ja. Je kan die echter niet zomaar ergens aansluiten. De kwaliteit, onder meer op milieuvlak, moet gegarandeerd zijn.’

Zulke stroomschepen worden normaal alleen ingezet in ontwikkelingslanden. Is het geen blamage voor de Belgische energiepolitiek dat we naar dergelijke oplossingen moeten kijken?

Kocher: ‘Nee, het toont aan dat we in een zeer uitzonderlijke situatie zitten. Zonder buitengewone omstandigheden zoals een winterprik of een totaal gebrek aan wind heeft België geen nood meer aan invoer.’

Dus kijkt u nu zelf ook naar het Belgische weerbericht?

Kocher: (lacht) ‘Ja, zeker. Het is een onderwerp waar we allemaal hard mee bezig zijn, ook hier in Parijs. De volgende weken zijn cruciaal. In januari en februari staat Duitsland onder druk, want dat land heeft ook zijn eigen problemen, en in Frankrijk zijn er heel wat kernreactoren die pas midden januari opgestart worden.’

Hebt u een goede relatie met de Belgische minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR)?

Kocher: ‘Ik heb haar vaak ontmoet. Ze heeft een erg moeilijke job, want haar beleidsdomein roept veel emoties op: bevoorradingszekerheid, koopkracht, klimaatopwarming,... Ik denk dat ze een moedige vrouw is en daarom apprecieer ik haar persoonlijk.’

Ook als ze letterlijk zegt dat ze ‘gechoqueerd’ is door het gedrag van Electrabel rond de slechte planning van de onderhoudsbeurten in de kerncentrales?

Kocher: ‘Dat is echt niet juist. We investeren 200 miljoen euro per jaar in onderhoud van onze centrales. De situatie van deze winter is te wijten aan het ontdekken van zaken tijdens grote onderhoudsbeurten. Dan komen mensen op plaatsen waar je tijdens de normale werking niet kan komen. Bij een inspectie hebben ze gezien dat er betonijzers waren die niet juist staken volgens de plannen van dertig jaar geleden. Je kan de mensen van vandaag niet verwijten wat er in het verre verleden is gebeurd.’

Ik herhaal steeds dezelfde boodschap. Electrabel zal alle lasten dragen voor de afbraak van de Belgische kerncentrales en het bergen van het kernafval. Isabelle Kocher CEO van Engie

Met een groter onderhoudsbudget had u dat misschien sneller kunnen ontdekken.

Kocher: ‘Ik heb daar geen indicaties van. Ik heb geen daling gezien in de budgetten.

Electrabel is een serieus bedrijf. Wij zijn het die de overheid op de hoogte gebracht hebben van problemen. We hebben onmiddellijk alle mogelijke tests gedaan, inspectierobots ontwikkeld, de beste experts gezocht...’

Dat is toch gewoon uw verantwoordelijkheid?

Kocher: ‘Ja, als operator nemen we onze verantwoordelijkheid. Als er een probleem is, pakken we het aan.’

Zult u ook uw verantwoordelijkheid nemen voor de kosten van de afbraak van de kerncentrales en het bergen van het kernafval? Er heerst in België steeds meer ongerustheid dat u dat niet zult kunnen of willen betalen.

Kocher: ‘Ik herhaal altijd dezelfde boodschap. Electrabel zal alle lasten dragen. Degene die nu worden geëvalueerd en die in de toekomst worden geëvalueerd. Als Engie, de eigenaar van Electrabel, herhaal ik dat.’

‘We zijn al honderd jaar aanwezig in België. In die tijd hebben we alle etappes van het Belgische energiebeleid meegereden. We zijn een geëngageerde speler in België. We waren er voor kernenergie en zullen er zijn na kernenergie.’

En wanneer begint dat tijdperk na kernenergie?

Kocher: ‘Dat is niet aan mij om te beslissen. Wij helpen met het zoeken naar verschillende technische opties. Maar de beslissing nemen is de taak van de minister van Energie, de premier en zijn ploeg.’

In de Franse pers verschenen berichten dat Engie de centrales van Electrabel zou verkopen aan EDF.

Kocher: ‘Ik heb erg gelachen toen ik dat las.’

Is EDF dan geen goede partner?

Kocher: ‘Daar gaat het niet om. Er is daar nooit sprake van geweest. Electrabel is aanwezig in kernenergie en zal dat nog lang zijn’.

Maar zoekt u nog een lokale partner voor Electrabel, zoals u enkele jaren geleden liet uitschijnen? Of is die zoektocht gestopt?

Kocher: ‘Ik heb indertijd met mijn voorganger Gérard Mestrallet gekeken of er een mogelijkheid was om nieuwe Belgische aandeelhouders aan boord te halen, net zoals dat tot het begin van de jaren 2000 het geval was. We waren klaar om dat te bekijken als dat zinvol was voor het land. Maar dat is iets anders dan de kerncentrales verkopen. Daar is helemaal geen plan voor. Nu zijn de bevoorradingszekerheid en de herstart van de centrales onze absolute prioriteit.’

Door de dividenden die van Electrabel naar Engie vloeien en de activa die worden verhuisd, vrezen sommigen dat Electrabel voor België een nieuw Dexia wordt: een bad bank waarin alleen rommel overblijft.

Kocher: ‘Het beste antwoord op die vraag is gewoon te blijven spreken over wat we hier allemaal wel doen. Electrabel is een bedrijf dat massaal in hernieuwbare energie investeert: het is het nummer één in België. We sluiten in Lommel het grootste zonnepanelenpark van het land aan. We werken aan een waterstofproject in Zeebrugge. Waterstof is naast biomethaan de oplossing om aardgas CO2-neutraal te maken. Daarnaast zijn we ook bereid om de waterkrachtcentrale van Coo uit te breiden. Maar iedereen blijft het maar over onze kerncentrales hebben. Dat is een grote boom die in de weg staat waardoor je het bos niet kan zien.’

Toen hernieuwbare energie opkwam, vroegen we ons in het Westen af of de ontwikkelingslanden wel zouden volgen. Nu zijn ze vaak kop lopers in de transitie. Isabelle Kocher CEO van Engie

U woont in Parijs en bent rechtstreeks geconfronteerd met het massale protest van de gele hesjes. Hoe kan de oproer tegen stijgende energieprijzen gerijmd worden met de transitie naar duurzame energie, die veel geld kost?

Kocher: ‘In Frankrijk zeggen de mensen: de wetenschappers praten over de klimaatopwarming en het einde van de wereld, maar ons probleem zijn de rekeningen op het einde van de maand. De malaise zit diep. Heel heel diep.’

Komen we pas nu tot het besef dat het klimaatbeleid een zware prijs heeft? Wie gaat die transitie betalen?

Kocher: ‘De enige manier waarop we de energiefactuur onder controle kunnen houden en zelfs laten zakken is door efficiënter om te gaan met energie. En dat is de grote afwezige in ons beleid. Zowel in de plannen voor de bevoorradingszekerheid als voor de klimaatplannen. Natuurlijk moeten we ook de energietransitie maken. Daar hebben we geen keuze in. Maar dat is een probleem van morgen, van onze kinderen.’

‘Op korte termijn zit het antwoord in energie-efficiëntie. Bij de distributieafdelingen van Engie is twee derde van de werknemers bezig met voorstellen voor energiebesparing. Een derde zijn mensen die klanten koolstofneutrale energievoorstellen doen.’

De gele hesjes zeggen dat het gemakkelijk is voor rijke mensen om hun huizen te isoleren, zonnepanelen te leggen en een elektrische wagen te kopen, maar veel mensen hebben de middelen niet.

Kocher: ‘Daarom hebben we bijvoorbeeld een aanbod om bij klanten een nieuwe verwarmingsketel te plaatsen. De oude installatie vervangen door een nieuwe is de simpelste manier om een grote besparing te realiseren in een woning. De oude verbruiken 30 procent meer dan de nieuwe. In Frankrijk zijn er 3 miljoen oude stookketels. Een groot deel van de gezinnen wil dat wel doen, maar kan het geld daarvoor, 3.500 euro, niet op tafel leggen.’

‘We doen hen daarom een aanbod om de installatie voor hen te vervangen en ze betalen ons in schijven terug. De besparing die ze realiseren op de energiefactuur is groter dan het maandelijkse bedrag dat ze moeten betalen. Dus je wint meteen aan koopkracht. In België gaan we dat ook doen.’

Als u één technologische revolutie moet kiezen die bepalend zal zijn in de omschakeling naar een 100 procent duurzame energieproductie, welke zou dat zijn?

Kocher: ‘De opslag van energie. Vooral met batterijen die steeds competitiever worden. Ik hoop dat we in Europa ook een netwerk van bedrijven kunnen opstarten die daar de leiding in nemen, want nu hebben we die rol helemaal aan de Aziaten gelaten. Ik wil me daar hard voor inzetten. Want Europa heeft de eerste veldslag in de energierevolutie verloren.’

Waarmee u toegeeft dat ook Engie die eerste veldslag verloren heeft?

Kocher: ‘Nee, ik spreek niet over Engie, ik spreek over een collectieve verantwoordelijkheid.’

Maar als grootste energiegroep van Europa maakt u toch deel uit van dat energiebeleid?

Kocher: ‘Daar hebt u gelijk in, ja.’

U hebt bijvoorbeeld de zonnepanelenfabriek Photovoltech in Tienen gesloten.

Kocher: ‘Omdat ze failliet gegaan is. En waarom? Omdat ons systeem van openbare aanbestedingen fout in elkaar zit. Het concept van de Europese Unie is helemaal gebaseerd op de eengemaakte markt en de concurrentie. Ik heb niets tegen concurrentie, maar ze mag niet ten koste gaan van je industriële strategie. Als je bij openbare aanbestedingen alleen naar de prijs kijkt, en bijvoorbeeld geen rekening houdt met het feit of je al dan niet lokaal produceert, zullen we nog verder ten onder gaan in de lowcostoorlog.’

U bent de enige vrouw die aan het hoofd staat van een bedrijf uit de Franse beursindex CAC40. Is dat niet beschamend in het tweede decennium van de 21ste eeuw?

Kocher: ‘Je kan dat van twee kanten bekijken. Natuurlijk is dat veel te weinig. Maar het toont ook aan dat het wel kan, en dat verandering mogelijk is. En iedereen zoomt altijd in op die 40 grootste beursgenoteerde bedrijven, terwijl er natuurlijk veel meer bedrijven zijn in Frankrijk waar wel vrouwen aan het roer staan.’

U hebt tot nog toe altijd beweerd dat u geen Jeanne d’Arc wil zijn voor vrouwenrechten in het bedrijfsleven, maar hebben we geen Jeanne d’Arcs nodig als rolmodellen die zaken in beweging zetten?

Kocher: ‘Ik doe alles wat in mijn mogelijkheden ligt om daar in mijn eigen bedrijf iets aan te veranderen. Echt. Ik heb heel veel vrouwen benoemd op sleutelposities. Bij de 350 topjobs in de groep is 30 procent ingevuld door vrouwen. Dat is maar een begin. Want een bedrijf moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een bedrijfsleider moet goed voelen wat buiten zijn eigen muren leeft.’

U vertoont zich naar verluidt niet vaak op mondaine activiteiten na het werk. Is het net niet via zulke informele contacten dat mensen met een drukke agenda zoals u opvangen hoe de zaken echt in elkaar zitten?

Kocher: ‘Ik heb vijf kinderen. (lacht) Dat is de beste manier om de vinger aan de pols van de samenleving te houden en de voeten op de grond te houden.’

U beweerde vroeger altijd dat u nooit seksistisch behandeld bent in het bedrijfsleven. Onlangs werd u zwaar aangevallen in de Franse pers over uw privéleven en over vermeende belangenvermenging toen u een relatie begon met een headhunter. Was hetzelfde gebeurd als u een man was?

Kocher: (gedecideerd) ‘Nee, zeker niet. Ik heb nog nooit zoiets brutaals gezien bij een mannelijke collega. Ik heb daar ook honderden, zelfs duizenden reacties op gekregen van mensen die zeiden dat dat niet kon.’

‘Onze ogen zijn misschien nog te weinig gewoon aan vrouwelijke toppers. Er heerst een overdreven nieuwsgierigheid tegenover vrouwen zoals ik. Over ons worden vragen gesteld die niet over mannen gesteld worden: zal ze goed kunnen standhouden? Is ze niet te autoritair?’

Voor u aan deze job als CEO begon, reisde u een jaar de wereld rond om een vinger aan de pols te houden van alle grote evoluties op de planeet. In welk land hebt u het meest opgestoken?

Kocher: ‘Mmm, ik zal als voorbeeld Chili kiezen en ga zo bewust naar het andere eind van de wereld, omdat we het tot nu toe enkel over België en Europa gehad hebben. Het land belandde plots in een enorme crisis omdat een conflict ertoe leidde dat Argentinië plotsklaps de kraan dichtdraaide van de gasleidingen die over de Andes liepen. Het was het perfecte voorbeeld van hoe belangrijk bevoorradingszekerheid voor een land is.’

Mijn kinderen dwingen me tot een ecologische levensstijl. Als ik ook maar één keer toevallig het licht laat branden, krijg ik onmiddellijk op mijn donder. Isabelle Kocher CEO van Engie

‘Maar tegelijk maakte Chili daardoor een razendsnelle transitie naar duurzame energie. Het haalt nu de grootste rendabiliteit uit zonnepanelen ter wereld. Om aan te tonen hoe snel het kan gaan: in onze streken kostte 1 megawattuur zonne-energie tien jaar geleden nog 700 euro, nu is dat gedaald tot ongeveer 70 euro. Wel, in Chili is dat maar 20 euro.’ (een Belgisch gezin verbruikt jaarlijks gemiddeld 3,5 megawattuur, red.)

En wat hebt u daaruit geleerd?

Kocher: ‘Dat de groeilanden een hoofdrol zullen spelen in de overgang naar een koolstofvrije wereld. Toen hernieuwbare energie opkwam, stelden we ons in het Westen de vraag of de ontwikkelingslanden wel zouden volgen. Nu zijn ze vaak koplopers in de transitie. Niet zozeer omdat ze wakker liggen van de klimaatopwarming, maar omdat ze hun groeiende economie en bevolking van stroom moeten voorzien. Het zonnige gebied rond de tropen heeft op dat vlak enorme troeven. En we beseffen te weinig hoe dat de geopolitiek zal dooreenschudden.’

Hoe?

Kocher: ‘Terwijl de macht in de wereld nu in handen is van enkele landen die over veel energiebronnen beschikken, zal die veel meer egaal verdeeld worden. In de toekomst zullen alle, of toch bijna alle, landen zelfredzaam zijn op energievlak. Dat zal de kaarten op wereldvlak dooreenschudden. Denk maar aan migratie: als we die transitie in een stevig tempo kunnen doorvoeren, komen er veel meer opportuniteiten in die landen en zal de migratiedruk vanzelf afnemen. De veranderingen vormen dus een echte aardverschuiving. Op voorwaarde dat we al die evoluties betaalbaar kunnen houden voor de mensen. En zo komen we opnieuw bij het belang van energiebesparing. Ik heb nog altijd het gevoel dat we daarover een roepende in de woestijn zijn, want het gaat lang niet snel genoeg.’