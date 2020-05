‘We willen Wilmès niet onder druk zetten over kernenergie'...

Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van de Franse energiegroep Engie, vraagt snel duidelijkheid over de toekomst van de Belgische kerncentrales. Maar hij botst op een coronacrisis die met alle politieke aandacht gaat lopen. ‘Onze vraag is terecht, maar ze komt op een ongelukkig moment.’

De Belgische resultaten zijn ‘niet goed', zegt Jean-Pierre Clamadieu terloops terwijl hij in een video-interview vanuit Parijs het bilan opmaakt van de eerste weken covidcrisis. ‘Nucleair is veel minder winstgevend dan velen denken’, zegt de Engie-voorzitter. ‘Vroeger waren de Belgische kerncentrales een belangrijke cashmotor voor de groep, maar de voorbije jaren leveren ze geen wezenlijk positieve bijdrage meer aan de resultaten.’

Met die wetenschap trekt de voormalige Solvay-topman naar de onderhandelingstafel. Engie stuurde vorige maand een brief naar premier Sophie Wilmès (MR) met de vraag snel samen te zitten over het Belgische energielandschap. Het moederbedrijf van het Belgische Electrabel wil nog dit jaar duidelijkheid of het de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 na 2025 langer mag open houden.

Clamadieu vraagt bij dat overleg aanwezig te zijn. Nadat CEO Isabelle Kocher eind februari aan de kant werd geschoven, heeft de Fransman zich ontpopt tot de spilfiguur bij Engie. Tijdens de onlinejaarvergadering donderdag zat niet interim-CEO Claire Waysand centraal, wel Clamadieu. Een van zijn kernboodschappen aan de aandeelhouders was dat Engie duidelijkheid verlangt over de positie van de Belgische kerncentrales.

Uw oproep viel niet in goede aarde bij de premier. Is ze intussen bereid te onderhandelen?

Jean-Pierre Clamadieu: ‘De bedoeling van de brief is een beetje misbegrepen. Hij kwam op een ongelukkig moment, terwijl de eerste minister goed werk levert om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. We willen haar niet onnodig onder druk zetten. De brief verwijst allereerst naar de inspanningen die we hebben geleverd om de centrales tijdens de crisis te blijven uitbaten. Daarnaast willen we overleg en die vraag is terecht. We hebben duidelijkheid nodig over de richting die de Belgische politiek met de energiemix uit wil. De premier heeft ons buiten de pers om geantwoord dat ze eerst de gezondheidscrisis zal aanpakken en ons zal ontvangen als de tijd rijp is.’

U wil de kerncentrales open houden.

Clamadieu: ‘Engie kan zowel leven met een scenario waarin twee kerncentrales langer open blijven als met het scenario waarin ze sluiten en we meer gascentrales moeten bouwen. Maar men moet ons zeggen wat het wordt. Als we doorgaan met kernenergie hebben we tijd nodig om alles voor te bereiden en de nodige investeringen te doen.’

Is dat nog wenselijk nu de kerncentrales al jarenlang verlies maken?

Clamadieu: ‘Als we de kerncentrales in België langer open houden, is een debat met de autoriteiten nodig over een economisch kader waarin we kunnen blijven produceren. We denken dat het voor twee centrales economisch haalbaar is de investering van een levensduurverlenging terug te verdienen.’

U kreeg felle kritiek omdat de kerncentrales de productie niet kunnen terugschroeven, ook niet als overcapaciteit de elektriciteitsprijzen onder nul duwt.

Clamadieu: ‘De energiemarkten zijn complex. Het is belangrijk de situatie goed uit te leggen. Kerncentrales zijn gemaakt om een stabiele basisproductie te leveren voor een lange periode. We kunnen de productie een stuk moduleren, maar niet altijd, zoals wanneer de brandstof bijna aan vervanging toe is. Door de coronacrisis zitten we in een uitzonderlijke situatie met een veel lagere energieconsumptie. Ondertussen waren de omstandigheden voor hernieuwbare energie goed, terwijl er nog opslagcapaciteit ontbreekt om het net in evenwicht te brengen.’

Hoe zwaar is Engie getroffen door corona?

BIO Jean-Pierre Clamadieu 61-jarige Fransman. Studeerde voor mijnbouwingenieur.

Werkte tien jaar in overheidsdienst.

Maakte daarna carrière bij de toenmalige Rhodia-moeder Rhône-Poulenc.

Belandde in 2011 bij Solvay, toen dat Rhodia inlijfde.

Was van 2012 tot 2019 CEO van Solvay , dat hij grondig transformeerde.

, dat hij grondig transformeerde. Werd in mei 2018 voorzitter van Engie.

Is ook bestuurder bij de Franse verzekeraar AXA en de vliegtuigfabrikant Airbus.

Clamadieu: ‘Gezien de omstandigheden doet Engie het goed. Voor ons is het cruciaal dat we de levering van stroom en gas aan onze klanten konden verzekeren. De infrastructuur voor gasdistributie heeft weinig last. De productie van elektriciteit ondervindt een impact, maar is weerbaar. De diensten en klantenoplossingen, een derde van onze activiteiten, zijn wel zwaar getroffen door de lockdownmaatregelen. We zullen zien hoe de situatie evolueert. Het kan dat we tegen het einde van de zomer weer op het niveau van voor de crisis zitten, maar het kan ook nog zes maanden, een jaar of langer duren.’

En al die tijd zoekt u een nieuwe CEO?

Clamadieu: ‘Aanvankelijk heb ik gezegd dat we zes tot twaalf maanden de tijd zouden nemen. Misschien ben ik wat voorzichtig geweest. Met de huidige crisis denk ik dat we moeten streven om tegen het einde van het jaar een nieuwe CEO te hebben. Maar corona bemoeilijkt de zoektocht ook een beetje. We gaan geen CEO kiezen via een videoconferentie.’

Welke lessen trekt u uit deze crisis?

Clamadieu: ‘Het is een belangrijke wake-upcall. De crisis heeft de kwetsbaarheid van de maatschappij aangetoond, maar ook haar vermogen om snel maatregelen te treffen. Als ik een paar maand geleden 10.000 mensen had willen laten telewerken, zou mijn CEO gezegd hebben dat de onderhandelingen daarover twee jaar zouden duren. Nu hebben we in 48 uur meer dan 40.000 mensen van thuis laten werken zonder grote problemen. Die bliksemsnelle aanpassing is een les die we moeten onthouden, ook voor de aanpak van de klimaatcrisis. We hebben nood aan relanceplannen die op korte termijn de economie aanzwengelen en jobs creëren. Maar ze moeten ook groen zijn en ons in staat stellen de klimaatcrisis beter op te vangen.’