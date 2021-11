Weinig wind en hogere kosten doen windmolenbedrijven pijn

De lagere windsnelheden in Europa en de wereldwijd haperende toeleveringsketen plaatsen het Deense energiebedrijf Ørsted en de maker van windturbines Vestas voor uitdagingen.

Twee toonaangevende namen uit de duurzame energiesector kwamen woensdag met weinig optimistische mededelingen naar buiten. De windturbineproducent Vestas verlaagt al voor de tweede keer dit jaar zijn winstprognose. Terwijl eerder dit jaar op een winstmarge van 6 tot 8 procent gerekend werd, gaat het bedrijf nu uit van 4 procent.

De wereldwijde haperingen in de toeleveringsketen, de grondstoffentekorten en de oplopende materiaal- en transportkosten zijn de boosdoeners. Vestas verwacht dat die problemen tot eind 2022 zullen aanhouden. 'Daarom ligt de focus nu op het beperken van de impact van die factoren om de winstgevendheid te beschermen', zegt topman Henrik Andersen.

Meteen waarschuwt de maker van windturbines dat vertragingen bij de oplevering van bepaalde projecten onvermijdelijk zijn. Vestas telt meer dan 29.000 medewerkers en geldt als de wereldmarktleider in de bouw van windturbines.

Glasgow

Ook Ørsted, de grootste producent van hernieuwbare energie in Denemarken, tempert de verwachtingen. Het bedrijf haalde in het derde kwartaal een brutobedrijfswinst (ebitda) van 464 miljoen dollar, 11 procent minder dan vorig jaar en een stuk lager is dan de consensus van analisten.

In een toelichting verwijst de groene-energiereus naar de lagere windsnelheden als zondebok. De afgelopen maanden lag de gemiddelde windsnelheid in Europa op 7,6 meter per seconde, terwijl die in normale omstandigheden 8,3 meter per seconde bedraagt. Ørsted becijferde dat de zwakke wind tijdens de eerste negen maanden van dit 2021 het bedrijf 389 miljoen dollar gekost heeft.

Hoewel de problemen met de toeleveringsketen nog niet meteen van de baan zijn en windsnelheden onmogelijk te voorspellen vallen, tonen beide bedrijven zich positief over het komende jaar. Vestas-CEO Andersen trekt donderdag naar de klimaattop in Glasgow om er een pleidooi te houden voor windenergie.