Wereldleiders prediken in Brussel nucleaire renaissance

Tijdens een internationale top op de Heizel in Brussel engageerden leiders van over de hele wereld zich om kernenergie weer een prominente plaats te geven in de strijd tegen de klimaatverandering. Een vlotte toegang tot financiering wordt daarbij cruciaal.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) ontving donderdag in Brussel leiders uit alle windstreken in wat de eerste grootschalige internationale top over kernenergie werd genoemd. In de schaduw van het Atomium verzamelden 37 politieke leiders, van de Franse president Emmanuel Macron over delegaties uit de VS en China tot ruim 300 bedrijfsleiders, wetenschappers en betrokkenen uit de nucleaire industrie.

De essentie Op de Heizel in Brussel verzamelden donderdag wereldleiders uit 37 landen voor een eerste internationale top over kernenergie.

Als gastheer benadrukte premier Alexander De Croo dat kernenergie een belangrijke rol heeft in de strijd tegen de klimaatverandering.

De nucleaire sector heeft moeilijke jaren achter de rug, met westerse bouwprojecten die vertragingen opliepen en de kosten overschreden.

Om kernenergie wereldwijd weer te doen groeien wordt de toegang tot financiering cruciaal.

Op de agenda stond de ambitie om kernenergie opnieuw in een stroomversnelling te brengen als onderdeel van de mondiale klimaatinspanningen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bekrachtigde de ambities met een verklaring waarin het zich engageert om ‘het volle potentieel van kernenergie te helpen te ontsluiten’. Maatregelen om in overheidssteun en competitieve financiering te voorzien zijn daarbij essentieel, zowel voor levensduurverlengingen van bestaande reactoren als voor de bouw van kerncentrales, waaronder meer geavanceerde concepten en kleine modulaire reactoren (SMR’s).

Lees meer analyse Waarom de supergroei in kernenergie vooralsnog een wensdroom blijft

Hoewel de 37 delegaties de verklaring ‘allemaal ondersteunen’ werden geen handtekeningen geplaatst. De Croo bleef zo bespaard van een gênant moment zoals bij de VN-klimaattop in december in Dubai. Hij ging toen wel prominent mee op de foto, maar had geen mandaat van zijn regering om het pleidooi voor een verdrievoudiging van de wereldwijde nucleaire capaciteit tegen 2050 te ondertekenen. De Croo hinkt op twee gedachten: hij predikt de nucleaire renaissance maar moet tegelijk in zijn regering de groenen tevreden houden.

‘Ten persoonlijken titel denk ik dat we moeten gaan naar een levensduurverlenging van twintig in plaats van tien jaar’, zei De Croo over de beslissing om de jongste twee Belgische reactoren Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. ‘Maar men moet niet onderschatten wat deze regering al heeft gerealiseerd. De stap van de levensduurverlenging met tien jaar is al aanzienlijk. Als we de wereldwijde nucleaire capaciteit willen verdrievoudigen, moeten we in de eerste plaats vasthouden aan de bestaande capaciteit, zoals wij gedaan hebben.’

Allereerste nucleaire top

Rafael Grossi, de topman van het IAEA, noemde de internationale top een primeur. ‘Het heeft 70 jaar aan commerciële exploitatie van kernenergie gevergd voor we op dit niveau een meeting rond kernenergie hebben met wereldleiders’, zei hij. De noodzaak daartoe werd aangewakkerd door de energiecrisis en de geopolitieke spanningen, die van energieonafhankelijkheid weer een topprioriteit maakten.

Ten persoonlijke titel denk ik dat we moeten gaan naar een levensduurverlenging van twintig in plaats van tien jaar. Alexander De Croo Belgisch premier

‘Dit is geen schoonheidswedstrijd. We staan voor een gevecht waarin we alle beschikbare en stuurbare CO 2 -vrije energieoplossingen nodig hebben om zo snel mogelijk de koolstofuitstoot terug te dringen’, zei Grossi.

Verschillende regeringsleiders, onder wie De Croo en de Nederlandse minister-president Mark Rutte, wezen erop dat een snelle energietransitie niet zal lukken zonder kernenergie als deel van de mix. De Franse president Emmanuel Macron stelde bij zijn aankomst dat een goede energiestrategie op drie pijlers moet steunen: ‘Energiebesparing, hernieuwbare energie en kernenergie. Louter kernenergie is niet goed, maar met alleen maar hernieuwbare energie zal het ook niet lukken’, zei hij.

Vertragingen en oplopende kosten

De ambitieuze verklaringen ten spijt staat de nucleaire sector op een moeilijk kruispunt en is van snelle groei nog geen sprake. Velen stellen hun hoop in een nieuwe generatie kleine modulaire reactoren die beloven kernenergie goedkoper, flexibeler en veiliger te maken, en met minder kernafval. Maar vooralsnog kampen alle westerse bouwprojecten van grote reactoren met jarenlange vertragingen en budgetoverschrijdingen die in de miljarden lopen. De snelle groei van kernenergie in China werd de voorbije jaren volledig tenietgedaan door de sluiting van Europese reactoren in onder andere België en Duitsland.

We staan voor een gevecht waarin we alle beschikbare en stuurbare CO2-vrije energieoplossingen nodig hebben. Rafael Grossi Topman IAEA

‘Veel te vaak hebben we oplopende kosten en vertragingen gezien’, zei Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. ‘Om nieuwe investeringen te verzekeren is steun van overheden nodig, zodat financiering en een correcte vergoeding voor de bijdrage van kernenergie beschikbaar komen.’

Na de vele tegenslagen staan private investeerders in Europa niet te springen om het risico nog op zich te nemen en in nieuwbouwprojecten te stappen. Zowel De Croo als Macron ijvert ervoor de Europese Investeringsbank (EIB) als klimaathefboom toe te laten kernenergie te financieren. ‘Het doel is CO 2 -emissies zo snel mogelijk terug te dringen’, zei De Croo. ‘Ik denk dat een multilaterale bank daarbij zo technologie-agnostisch mogelijk moet zijn en dat de private sector veel beter in staat is te kijken welke technologieën het beste geplaatst zijn.’

Met alleen maar hernieuwbare energie zal het ook niet lukken. Emmanuel Macron Frans president