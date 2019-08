‘West-Vlaams Kuifje' gaat bedrijf vanuit Azië leiden

De Harelbeekse ketelbouwer Vyncke trekt resoluut de internationale kaart. Een overname moet de groei in Zuid-Amerika versnellen, terwijl topman Peter Vyncke met zijn gezin naar Singapore verhuist om dichter bij de Aziatische klanten te zitten.

Na een paar moeilijkere jaren door de lage olie- en gasprijzen kreeg het orderboekje van Vyncke vorig jaar een boost. De Harelbekenaren haalden in Oekraïne een megabestelling van 50 miljoen euro binnen. Ook twee Nederlandse projecten van 20 miljoen euro gaven een serieuze duw in de rug. In totaal verwierf Vyncke voor 188 miljoen euro opdrachten, een verdubbeling tegenover 2017.

Toch is topman Peter Vyncke (48) niet helemaal tevreden. ‘We halen een paar mooie projecten binnen, maar het probleem is dat de grote groei zich nagenoeg volledig in Europa situeert’, zegt de West-Vlaamse ondernemer. Meer dan de helft van de verkoop komt uit Europa, terwijl Vyncke een ideale spreiding nastreeft waarbij groot-Europa, Azië en de Amerika’s een gelijk gewicht in de schaal leggen met elk een derde van de omzet.

Om die verdere internationalisering te bereiken nam Peter Vyncke een radicaal besluit. Volgende zomer verhuist hij met zijn vrouw en kinderen naar Singapore om van daaruit dichter bij de Aziatische klanten te zitten. Zijn broer Dieter blijft in Harelbeke om hier alles in goede banen te leiden.

Als je in Harelbeke woont, ben je toch sneller geneigd Europa voorrang te geven. Peter Vyncke

Peter Vyncke is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Tussen 1996 en 2000, toen zijn vader nog de leiding had over het bedrijf, stuurde hij vanuit Kuala Lumpur in Maleisië de Aziatische activiteiten aan. Door Singapore als uitvalsbasis te kiezen, moet de aandacht opnieuw verschuiven naar de Aziatische groeimarkten. ‘Als je in Harelbeke woont, ben je toch sneller geneigd Europa voorrang te geven’, zegt Peter Vyncke. ‘Je zakt sneller af naar een beurs in Amsterdam, Berlijn of Parijs, dan dat je de verre verplaatsing naar Azië maakt. Een kleine klant uit West-Europa wordt hier in Harelbeke door ons ontvangen met alles erop en eraan, terwijl ondertussen een grote Koreaanse klant misschien drie jaar moet wachten op een persoonlijke ontmoeting.’

Vyncke heeft kantoren in Thailand, Maleisië en China, maar Peter Vyncke wil de lokale teams niet in de weg lopen door er een bureau op te eisen. De ‘WestVlaamse Kuifje’ zal zich als een vliegende keeper verplaatsen naar waar hij het meest nodig is. ‘Mijn aanwezigheid moet het contact met de klant vergemakkelijken en de start bespoedigen in de beginnende Koreaanse en Japanse markt’, zegt hij. ‘Het bedrijfsleven in Azië is nog heel traditioneel. Als je er een potentiële klant bezoekt, voelen ze zich verplicht een ontmoeting te regelen met iemand die even hoog in de pikorde staat. De bedrijfsleider zal zich minstens even voor me vrijmaken. Op die manier kunnen we nieuwe projecten in een stroomversnelling brengen.’

De ambitie is niet min. Van de volgende 150 miljoen euro groei moet 100 miljoen uit Azië komen en 50 miljoen uit de Amerika’s. Het liefst zou Vyncke nu al vertrekken, maar zijn drie jongste kinderen moeten nog een jaar naar de basisschool, dus is de verhuizing pas voor volgende zomer gepland. ‘Het zwaartepunt zal naar Azië verschuiven, maar aan mijn rol verandert niets’, zegt Vyncke. ‘Ik zal nog vaak genoeg naar Harelbeke afzakken, maar ik ben er aan toe om nog eens twee of drie jaar mijn vleugels uit te slaan.’

Catalaanse zaak

Intussen blijft Vyncke zijn expansie in Europa voortzetten. Samen met zijn broer Dieter (40) heeft Peter Vyncke net in Mataró vlak bij Barcelona het akkoord getekend voor de overname van de noodlijdende sectorgenoot L. Solé. Het Catalaanse familiebedrijf telt 16 werknemers en verkoopt net als Vyncke installaties voor de verbranding van biomassa.

Vyncke Het 106 jaar oude familiebedrijf Vyncke ontwerpt en bouwt centrales die biomassa (afval) omzetten in energie. De ketelbouwer uit Harelbeke heeft fabrieken in Tsjechië, Indië, China en Brazilië. Met de broers Peter (48) en Dieter Vyncke (40) staat de vierde generatie aan het roer. Werknemers (‘Vynckeneers’) > 335. Omzet > 86,7 miljoen euro. Winst voor belasting > 7,7 miljoen euro.

De overname moet Vyncke een boost geven in Zuid-Amerika, waar L. Solé over een uitgebreid verkoopnetwerk beschikt. Tegelijk moeten de Catalanen Vyncke opnieuw competitief maken voor de bouw van gestandaardiseerde kleinere installaties. ‘Wij maken biomassa-energiecentrales van 1 tot 100 megawatt, maar doordat wij maatwerk leveren, waren we niet meer competitief in het meer gestandaardiseerde segment van 1 tot 10 megawatt’, zegt Peter Vyncke. ‘Met de Catalaanse overname garanderen we dat we die markt niet verliezen. Het gaat vaak om klanten die later doorgroeien en een grotere installatie bestellen, dus kunnen we het ons niet permitteren om ons daar weg te laten duwen. Als flamingant heb ik sympathie voor de Catalaanse zaak, maar het zou van zeer weinig ondernemersgeest getuigen om ons daardoor te laten leiden in commerciële beslissingen.’

De Catalaanse activiteiten zijn ondergebracht in de nieuwe Spaanse vennootschap Vyncke Sociedad Limitada, die dit jaar met haar 10 miljoen euro omzet 10 procent groei moet brengen. Met de familie Solé is overeengekomen niet te communiceren over het overnamebedrag.

Voor Vyncke is het de tweede overname in evenveel jaar tijd. Vorig jaar lijfden de Harelbekenaren ook al de Zweedse sectorgenoot Petrobio in. Het was de eerste keer in de 105-jarige geschiedenis dat het familiebedrijf op overnamepad ging. ‘In beide gevallen hebben zij ons benaderd met de vraag hen over te nemen’, zegt Peter Vyncke. ‘L. Solé zat in financiële moeilijkheden en Petrobio had een prachtig product maar miste het Kuifje-gehalte om daarmee ook internationaal te gaan.’ Hij sluit niet uit dat nog overnames volgen als bedrijven zich aandienen, maar dan moet het ‘een toffe club’ zijn ‘waarmee het klikt’. ‘We gaan daar niet actief naar op zoek.’

Vijfsterrentoilet

Peter Vyncke is fanatiek bezig met de uitstraling van het familiebedrijf. ‘Wij maken gevaarlijke machines die 25 jaar meegaan’, zegt hij. ‘Dan moet ons bedrijf die kwaliteit op alle vlakken uitdragen.’ Een scheefhangend schilderij is voor hem onaanvaardbaar, dus worden alle lijsten op vier punten bevestigd. Als een papiertje rondslingert op het bedrijfsterrein, keert Vyncke op zijn stappen terug om het op te rapen en hij ziet er persoonlijk op toe dat zelfs de dikte van de visitekaartjes degelijkheid uitstraalt.

Je verhaal moet consequent zijn. Je kunt je medewerkers niet naar een vuil toilet laten gaan en dan verwachten dat ze kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Peter Vyncke