West-Vlaams energiebedrijf legt padelterrein aan voor werknemers

Tijdens de middagpauze een balletje slaan met je collega's? Voor de medewerkers van Vyncke uit Harelbeke is het sinds kort mogelijk, want het energiebedrijf legde een eigen padelterrein aan.

Het energiebedrijf moedigt zijn werknemers aan om de lunchpauze sportief in te vullen met de collega's, maar ook buiten de werkuren zijn de medewerkers er welkom. 'Tijdens de weekends of 's avonds mogen onze werknemers het terrein gebruiken om te sporten met familieleden of vrienden. Velen grijpen die kans, want om een commercieel terreintje te bemachtigen moet je vaak vijf of zes weken op voorhand reserveren', vervolgt de CEO.