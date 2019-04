West-Vlaams milieubedrijf pompt 17 miljoen in fabriek

Het milieutechnologiebedrijf Desotec investeert 17 miljoen euro in een recyclagefabriek in Roeselare. Het gaat hard voor de technologie die het grondwater zuiverde na de treinramp in Wetteren.

Herinnert u zich de treinramp in Wetteren van vijf jaar geleden? Een goederentrein ontspoorde en door een ontploffing scheurden enkele wagons open. Een giftige, kankerverwekkende stof lekte in de bodem. ‘Onze technologie is toen ingezet om het grondwater te zuiveren’, zegt Desotec-topman Mario Hertegonne.

Desotec heeft bij bedrijven verspreid over Europa - van Finland tot Zuid-Italië - meer dan 2.000 filtersystemen staan om afvalwater, gassen en lucht te zuiveren. Dat is een verdubbeling tegenover vier jaar geleden. ‘Het gaat hard’, zegt Hertegonne, die vier jaar CEO is. Vorig jaar steeg de omzet met meer dan 20 procent tot 65 miljoen euro. ‘En het einde is nog niet in zicht’, klinkt het.

Er is zelfs al ruimte voor een volgende oven. In dit tempo komt die er over enkele jaren. Mario Hertegonne CEO van Desotec

Daarom bouwt het bedrijf een nieuwe fabriek in Roeselare om actieve kool, het basisingrediënt van zijn filtersystemen, te recycleren. ‘Volgend jaar in januari willen we op de startknop te drukken’, zegt Hertegonne. De investering verhoogt de productiecapaciteit met 70 procent en creëert op termijn 70 extra jobs.

Actieve kool is een materiaal op basis van steenkool, hout of kokosnootschalen. ‘Het is een heel poreus materiaal. 1 gram heeft een interne oppervlakte van 1.500 vierkante meter. Bij onze grootste filterinstallatie - met zowat 10 ton actieve kool - zit je aan de oppervlakte van Vlaanderen. Ik noem het een moleculaire spons die verontreinigende moleculen capteert in de inwendige kanaaltjes.’

Innovatief model

Zweedse miljardairs in Roeselare De familie Wallenberg, de rijkste familie van Zweden, bezit sinds 2017 via zijn investeringsvehikel EQT de meerderheid van Desotec. De Wallenbergs zitten op een fortuin van tientallen miljarden euro’s via belangen in onder andere Atlas Copco, Ericsson en Electrolux. EQT troefde in een overnamestrijd Filip Balcaen af met een bod van naar verluidt meer dan 250 miljoen euro. EQT nam het roer over van het investeringsfonds AAC. Dat had eerder al de oprichtende families, waaronder de familie Sobry die ook eigenaar is van het zoutbedrijf Zoutman, uitgekocht. Minder dan 10 procent van de Desotec-aandelen zit nog bij het management met CEO Mario Hertegonne. Die werkte eerder bij Bekaert en was topman bij het staalverwerkende familiebedrijf Vergalle. Desotec telt 160 werknemers en haalde vorig jaar 65 miljoen euro omzet. In 2017 bedroeg de bedrijfswinst 12,7 miljoen euro en de nettowinst 4,5 miljoen euro.

Actieve kool zit al sinds jaar en dag in onder meer gasmaskers, dampkappen of drinkwaterfilters, maar Desotec spitst zich toe op industriële toepassingen. Afvalwaterzuivering bij staal- of chemiebedrijven bijvoorbeeld. ‘Met actieve kool halen we er alles uit wat niet biologisch of chemisch afbreekbaar is’, zegt Hertegonne. Denk ook aan oplossingen om geurhinder of irriterende stoffen, zoals acrylaat bij lakverf, in de lucht te vangen. ‘Ook biogas is een groeiende markt. Het gas uit de vergisting van organisch materiaal bevat veel zwavel en moet worden gezuiverd voor het op het aardgasnet kan’, luidt het.

De toepassingen zijn divers, en de grote troef van Desotec is volgens de CEO het innovatieve businessmodel. ‘Wij ontzorgen onze klanten’, zegt Hertegonne. De klanten hoeven zelf niet te investeren, maar huren de filterinstallaties die mobiel en verplaatsbaar zijn. Als de actieve kool na verloop van tijd verzadigd is, wordt die vervangen. De gebruikte materialen komen vanuit heel Europa naar Roeselare, waar de verontreinigende stoffen in pyrolyseovens aan 900 graden worden uitgehaald. Daarna is de actieve kool opnieuw inzetbaar.