West-Vlaamse start-up bouwt megabatterij

Er is een groot project rond energieopslag in de maak op de voormalige steenkoolcentrale van Ruien. Bij kleine stroomtekorten zal het batterijenpark snel stroom aan het net kunnen leveren.

Het West-Vlaamse energiebedrijf Yuso investeert samen met het grootste Japanse engineeringbedrijf Nippon Koei in een batterijsysteem om elektriciteit op te slaan. Het project van ruim 11 miljoen euro komt in Ruien (Kluisbergen, Oost-Vlaanderen) op het terrein waar vroeger de grootste steenkoolcentrale van Electrabel stond.

Het batterijenpark kan elektriciteit opslaan als er een overaanbod van bijvoorbeeld stroom uit zonnepanelen is. Op momenten dat er kleine tekorten op het hoogspanningsnet van Elia zijn, kan de batterij snel stroom aan het net leveren.

Almaar meer batterijprojecten

Vorige maand werd een gelijkaardig project van 18 megawatt geopend bij het nieuwe Center Parcs-resort Terhills in Dilsen-Stokkem. Met 25 megawatt onttroont Ruien Energy Storage dat Limburgse project als grootste van België. De batterij kan evenveel stroom opslaan als wat tien gezinnen in een jaar verbruiken, en kan die energie in enkele uren vrijgeven. Engie Electrabel heeft een gelijkaardig project in Drogenbos van 6 megawatt.

Energieopslag is cruciaal om de energieomslag in Vlaanderen te maken. Bart Tommelein Minister van Energie

‘Energieopslag is cruciaal om de energieomslag in Vlaanderen mogelijk te maken’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). ‘Investeringen in batterijen en flexibiliteit zijn noodzakelijk om hernieuwbare energie op te slaan, want de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet continu.’

Ook in andere landen wordt ingezet op batterijen om de wisselvallige productie uit hernieuwbare energie te regelen. Duitsland heeft met 48 megawatt de grootste batterij van Europa. Het Amerikaanse Tesla bouwde in Australië de grootste batterij ter wereld om er stroomschaarste te bestrijden.