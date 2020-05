West-Vlaanderen breidt oppompverbod uit naar IJzer

Een landbouwer in Ieper pompt water uit zijn eigen spaarbekken omdat het niet meer toegelaten is het water uit de beek te gebruiken.

In de Westhoek mogen boeren nu ook geen water meer halen uit de IJzer en diens zijvertakkingen. Gouverneur Carl Decaluwé breidt het oppompverbod uit naar de onbevaarbare delen van het IJzerbekken.

Door de droogte verliezen landbouwers in de Westhoek vroeger dan ooit hun toegang tot een belangrijke levensader. Nadat sinds vorige week donderdag al geen water meer opgepompt mocht worden uit een zestal kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen, is nu ook oppompen uit het IJzerbekken verboden. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé besliste maandag het captatieverbod uit te breiden tot het IJzerbekken, bestaande uit de onbevaarbare delen van de IJzer en diens zijtakken.

Het waterniveau is onder het drempelpeil gezakt, omdat er veel gecapteerd werd. We moeten dus ingrijpen. Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen

Een captatieverbod zo vroeg in het jaar is uitzonderlijk. Vorig jaar gebeurde dat pas in juli. Maar het verbod komt niet als een verrassing. Decaluwé had vorige week woensdag al gewaarschuwd dat hij een verbod zou uitvaardigen als het waterpeil in de IJzer nog 10 centimeter zou zakken. Twee dagen later zakte het water al onder de drempelwaarde van 2,90 meter boven het zeeniveau.

Intussen bedraagt het waterpeil aan het meetpunt in Diksmuide nog maar 2,84 meter boven zeeniveau. ‘Het water is onder het drempelpeil gezakt, omdat er veel gecapteerd werd’, zegt Decaluwé. ‘We moeten dus ingrijpen.’

Diepgangbeperkingen

Op veel plaatsen in Vlaanderen gelden droogtemaatregelen. Alle provincies hebben voor kwetsbare beken en rivieren een oppompverbod uitgevaardigd. In de Dijle en de IJzer gelden diepgangbeperkingen voor de scheepvaart en in een groot deel van Vlaams Brabant geldt een sproeiverbod.