'Wind op zee kan grootste elektriciteitscentrale worden'

Vandaag is windenergie op zee slechts goed voor 0,3 procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie. Maar in 2040 zouden windmolenparken op zee de grootste Europese bron van elektriciteit kunnen worden, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De nood aan hernieuwbare energie is groter dan ooit. Een groeiend aantal landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, spannen zich in om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dan is windenergie op zee een ecologisch alternatief, dat steeds goedkoper wordt.

Tegen 2030 zou de kost van energie geleverd door offshore windmolenparken 40 procent dalen in prijs. Daarmee zou windenergie volop kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. ‘Windenergie uit zee heeft het potentieel om een echte game changer te worden', zegt Fatih Birol, directeur van het IEA. ‘Het kan een even grote daling in energiekosten veroorzaken als fracking (een goedkope en efficiënte manier om schaliegas en -olie uit diepe bodems te halen) en zonne-energie’.

Windenergie op zee kan elektriciteit volledig ‘ontkolen’. In de komende twintig jaar kan de uitbreiding van offshore windenergie wereldwijd tussen de 5 en 7 miljard ton CO₂-uitstoot voorkomen terwijl de luchtvervuiling daalt en de energiezekerheid stijgt. Op zee is er bijna altijd wind, waardoor offshore windenergie stabieler is dan zonne-energie en windenergie op land. Het IEA ziet nog veel groeiruimte voor windturbines. Het verwijst daarvoor naar de mogelijkheid van drijvende windturbines waardoor ook verder op zee elektriciteit geoogst kan worden.