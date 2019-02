Windmolenpark Norther brengt eerste elektriciteit aan land

400.000 gezinnen

Op dit moment zijn er al twaalf windmolens klaar en vanaf dinsdag, brengen de eerste vier blauwe stroom aan land via het nieuwe hoogspanningsstation van Elia, Stevin. Als Norther klaar is zal het park elektriciteit leveren voor bijna 400.000 families wat het totaal van alle windmolenparken op de Noordzee nu op 1,4 miljoen gezinnen brengt.

'Met dit project zet België een grote stap voorwaarts in het verder reduceren van zijn CO2-uitstoot. Het is een belangrijke mijlpaal en een mooi moment om stil te staan bij alle mensen die hier hard aan gewerkt hebben en nog steeds werken', aldus projectdirecteur Dennis Sanou van Norther dat een samenwerking is tussen Elicio, Eneco en DGE, een dochtermaatschappij van Mitsubishi Corporation.

Gewezen energieminister Tommelein is verheugd met deze eerste belangrijke stap in het operationele luik van Norther. 'Hoe méér hernieuwbare energie we produceren, hoe minder we een beroep moeten doen op andere vervuilende technologieën. Tegelijk levert de offshore economie jobs op bij de bedrijven in de haven van Oostende, niet alleen bij de bouw maar ook nadien voor het beheer en het onderhoud van de windmolenparken. Opnieuw een bewijs dat duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan.'