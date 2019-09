Windmolens Electrawinds gaan naar Luikse wapenfabrikant

Elicio participeert in 4 offshorewindparken in de Noordzee.

Elicio, de overnemer van de windparken van het ter ziele gegane Electrawinds, wordt verkocht aan een Luiks consortium rond staal- en wapengroep John Cockerill.

De bizarre herstructurering bij Nethys, een filiaal van de Luikse ‘schandaalintercommunale’ Enodia (vroeger bekend als Publifin en Tecteo), heeft naweeën tot in Oostende. Nethys heeft een akkoord bereikt voor de verkoop van zijn groene-energietak Elicio, het vehikel waarmee de Luikse socialisten in 2014 een doorstart forceerden van de windenergietak van het ter ziele gegane Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds.

Net als Electrawinds kreunt nu ook Elicio onder de zware schulden die het is aangegaan voor de uitbouw van een grote windparkportefeuille. Die omvat vele windparken in België en Frankrijk en enkele projecten in Servië. Elicio bezit ook belangen in twee offshorewindparken (Norther en Rentel) en participeert nog in twee concessies in aanbouw. Vooral de uitbouw van de offshoredivisie slorpt veel geld op.

Met de verkoop van Elicio wil Nethys vooral de schuld van 700 miljoen euro in zijn boeken afbouwen. De verkoop van Elicio zou Nethys 265 miljoen euro opleveren.

Over de koper heerst nog veel onduidelijkheid, maar het lijkt om een Luiks onderonsje te gaan. De koper die in beeld komt, is Ardentia, een nieuwe holding van de Luikse farma-ondernemer François Fornieri (Mithra), waar de omstreden Nethys-topman Stéphane Moreau gedelegeerd bestuurder is. Voor dit dossier zou Fornieri samenwerken met het Luikse bedrijf John Cockerill.

John Cockerill is de nieuwe naam van CMI, een groep met 1,3 miljard euro omzet en 6.000 werknemers die actief is in industriële installaties en wapens. Ook een spin-off rond de Luikse professor energie Damien Ernst zou zijn betrokken bij het overnameconsortium.

