Windparkcoöperatie van de Colruyts zet eindspurt in

Beleggers kunnen zich tot vandaag inschrijven als coöperant van North Sea Wind. Die heeft de voorbije tien dagen 4 miljoen extra verzameld waardoor de teller nu op bijna 12 miljoen euro staat.

Enkele uren voor afsluiten van de inschrijvingen heeft North Sea Wind 59 procent van het beoogde bedrag opgehaald, zo vermeldt de website. De coöperatie had de ambitie om bij burgers 20 miljoen euro op te halen. Particuliere investeerders kregen op die manier de kans te participeren in de offshorewindparken van Parkwind dat grotendeels in handen is van Colruyt en de Colruyt-familie.

Burgers leken oorspronkelijk niet happig om in dat verhaal te stappen. Midden november stond de teller nog maar op 8 miljoen euro. De Colruyts deden daarom de belofte om zelf kapitaal in North Sea Wind te steken en het bedrag op het einde aan te vullen tot 15 miljoen euro om het project overeind te houden.

Rendement

Dat nam meteen ook de onzekerheid weg over het mogelijke rendement van de coöperatieve aandelen. Moest het bedrag blijven steken zijn op 10 miljoen euro bijvoorbeeld daalde het verwachte brutorendement - door de vaste kosten van de coöperatie - richting 3 procent. Bij 15 miljoen euro is het rendement - in het basisscenario - 4,08 procent. Moest North Sea Wind er toch nog het maximum kunnen uithalen, loopt het brutorendement op tot 4,37 procent.

De geste van Colruyt was voor veel investeerders blijkbaar overtuigend genoeg. Dankzij een eindspurtje staat het opgehaalde bedrag momenteel op net geen 12 miljoen euro. De miljoenen die de Colruyts zullen toesteken zullen dus zeker op één hand te tellen zijn.