Windparken op Noordzee leverden stroom voor 2 miljoen huishoudens in 2021

De windparken op de Belgische Noordzee produceerden vorig jaar 6,77 TWh energie. Dat komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van bijna 2 miljoen gezinnen.

2021 was het eerste jaar dat alle offshorewindparken op 23 tot 54 km voor de Belgische kust volledig operationeel waren. Sinds eind 2020 bedraagt de operationele windcapaciteit van de 399 windturbines, verdeeld over negen zones, 2.262 MW. Dat is vergelijkbaar met de capaciteit van de twee grootste kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 samen.

He Belgian Offshore Platform, dat alle investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Noordzee verenigt, schat dat dankzij de offshorewind jaarlijks 3 miljoen ton CO 2 wordt bespaard. Dat komt overeen met de jaarlijkse CO 2 -opname van 3.000 vierkante kilometer bos. Met andere woorden: men zou een oppervlak zo groot als Oost-Vlaanderen moeten bebossen om hetzelfde effect te creëren.

2021 was wel een jaar met weinig wind. Er werden lagere windsnelheden gemeten dan in 2020. Daardoor draaiden de Belgische windparken op zee slechts voor 34,4 procent van de tijd op volle capaciteit. Dat is minder dan de ongeveer 38 procent die gemiddeld voor offshorewind in de Noordzee wordt gerekend.

Toch bleven de windparken ook dit jaar ongeveer 90 procent van de tijd beschikbaar en dus elektriciteit produceren. In juni, de rustigste maand op zee, was dat 79 procent, in november 96 procent.

Denemarken en VK

Vorig jaar bedroeg de totale elektriciteitsvraag in ons land 84,4 TWh. Dat komt na de daling van de elektriciteitsconsumptie in 2020 opnieuw in de buurt van het niveau van 2019 (84,9 TWh). Offshorewind voorzag in 2021 in 8 procent van die totale elektriciteitsbehoefte in ons land. Enkel Denemarken (18%) en het Verenigd Koninkrijk (14%) hebben een hoger aandeel van offshorewind in hun elektriciteitsmix.