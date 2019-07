Windparken op zee, nu ook met geld van de burger

Parkwind, de windparkontwikkelaar van onder andere Colruyt, gaat via een coöperatie burgers laten participeren in zijn windparken op zee. Het bedrijf wil bij particulieren 20 miljoen euro ophalen.

Burgers die willen, kunnen straks investeren in de windparken voor de Belgische kust. Een maand na het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma richt nu ook Parkwind een coöperatie voor burgerinvesteringen in offshore windenergie op. Parkwind is de offshoreontwikkelaar van het bedrijf Colruyt, de familie Colruyt en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Via de oprichting van de coöperatie North Sea Wind wil het bedrijf 20 miljoen euro ophalen, zo vernam De Tijd. Parkwind mikt op een van de grootste coöperatieve kapitaalrondes voor hernieuwbare energie in België.

Investeerders kunnen vanaf vandaag inschrijven op de aandelen via de website van North Sea Wind. De minimuminvestering bedraagt 250 euro per persoon en iedereen die in België woont, kan voor maximaal 1.250 euro aandelen kopen.

Niet rechtstreeks

‘Er is een grote vraag naar mogelijkheden om te participeren in hernieuwbare energie’, zegt François Van Leeuw, co-CEO van Parkwind. ‘Op zich hebben we op dit moment geen bijkomende financiering nodig voor onze groei, maar we willen het grote publiek de mogelijkheid bieden om te participeren in hernieuwbare energie uit de Noordzee. De coöperatie zal aan Parkwind de nodige fondsen geven om bestaande en eventueel nieuwe projecten te ontwikkelen.’

Parkwind baat voor de Belgische kust nu al de parken Belwind, Northwind en Nobelwind uit. Met een capaciteit van samen 550 megawatt kunnen die 600.000 gezinnen van stroom voorzien. Tegen begin volgend jaar moet ook Northwester II klaar zijn, met nog eens 220 megawatt extra. Daarnaast bezit Parkwind nog participaties in het Ierse windproject Oriel en het Duitse Arcadis Ost 1.

4,24% ‘Na aftrek van de kosten verwachten we de coöperanten een bruto rendement van 4,24 procent per jaar uit te keren’, zegt Pieter Marinus, de voorzitter van North Sea Wind.

Wie aandelen koopt van North Sea Wind zal niet rechtstreeks participeren in de windparken van Parkwind. Het geld van de coöperatie wordt via een achtergestelde lening met een looptijd van zeven jaar toegekend aan Parkwind. Jaarlijks vloeit vanuit Parkwind een rendement terug naar North Sea Wind.

Dat rendement zal voor een stukje afhangen van de productie van windenergie. Het basisrendement bedraagt 6 procent, maar in een jaar met veel wind kan dat ook 6,5 procent worden. In een jaar met een tegenvallende windopbrengst kan het rendement dalen naar 5,5 procent. ‘Na aftrek van de kosten verwachten we de coöperanten een brutorendement van 4,24 procent per jaar uit te keren’, zegt Pieter Marinus, de voorzitter van North Sea Wind en leider van het coöperatieve project. Dat dividend is tot een plafond van 800 euro vrijgesteld van de 30 procent roerende voorheffing.

Groter draagvlak

In principe kunnen kopers nog tot 21 september intekenen, tenzij de aandelen eerder al de deur uit zijn. Om de operatie te laten doorgaan moet minstens 10 miljoen euro worden opgehaald. Als er voor meer dan 20 miljoen euro interesse is, gaan de aandelen naar de eerste intekenaars. Opvallend is dat de werknemers van de aandeelhouders van Parkwind voorrang krijgen. Een kwart van de coöperatieve aandelen is voorbehouden aan werknemers van de supermarktgroep Colruyt, de familiale investeringsholding Korys en de investeringsmaatschappij PMV.

‘We hopen zo veel mogelijk mensen te betrekken om het draagvlak voor offshore wind te vergroten’, zegt Marinus. ‘Met een investeringsbedrag van gemiddeld 1.000 euro per persoon zouden we zo’n 20.000 coöperanten moeten vinden om de beoogde 20 miljoen euro op te halen.’

Particulieren kunnen al langer aandelen kopen in tal van coöperaties die windmolens en andere energieprojecten bouwen op land. Maar offshore windenergie speelt op een ander niveau. De investeringsbedragen voor een park kunnen oplopen tot 1 miljard euro, waardoor het terrein lange tijd voorbehouden bleef voor de grote spelers met de nodige financiële en operationele slagkracht.

Met het initiatief van Parkwind erbij hebben beleggers in korte tijd twee mogelijkheden gekregen om toch te investeren in Belgische windparken. Nuhma maakte vorige maand al bekend via de coöperatie ECO2050 enkele miljoenen te willen ophalen voor investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Via die weg zullen particulieren indirect kunnen investeren in de offshorewindparken C-Power, Rentel en het nog te bouwen park Seamade.