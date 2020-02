Windparken op zee zondag wellicht stil

Elia verwacht niet dat dat problemen zal opleveren, aldus een woordvoerster. Elia beschikt bovendien over de nodige reserves. De hoogspanningsbeheerder staat niet alleen in voor de marktwerking, maar ook voor de infrastructuur van het hoogspanningsnet. Elia is voorbereid en verwacht geen probleem met de lijnen of masten, aldus nog de woordvoerster.

Vanaf windsnelheden van 140 km per uur aan de kust of 120 km per uur in het binnenland kondigt Elia een vooralarm aan, wat inhoudt dat de verschillende noodploegen zich moeten klaar houden. Maar dat zou zondag niet het geval zijn, is de verwachting. Vanaf windsnelheden van 160 km per uur aan de kust en 140 km per uur in het binnenland kondigt Elia een preventieve mobilisatie af. Maar ook hier gaat Elia niet van uit.