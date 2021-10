Winst olieconcern Saudi Aramco met ruim 150 procent gestegen

In het derde kwartaal boekte Aramco een winst van 114,1 miljard riyal (26,3 miljard euro), tegenover 44,2 miljard riyal (10,2 miljard euro) in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een stijging met 158 procent. De oliemaatschappij presteerde zo beter dan de 25,2 miljard euro die analisten hadden verwacht. Aramco wordt hierdoor weer het winstgevendste bedrijf ter wereld, voor het Amerikaanse technologieconcern Apple.

‘De stijging van de nettowinst was vooral te danken aan de hogere prijzen van ruwe olie en de verkochte volumes’, licht Aramco toe. ‘De wereldeconomie kent nog steeds wat tegenwind , onder meer door knelpunten in de toeleveringsketen, maar we zijn optimistisch dat de vraag naar energie gezond zal blijven in de nabije toekomst’, aldus ceo Amin Nasser.