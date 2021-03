Wissel aan de top van Electrabel

Met de kernuitstap in het vooruitzicht komt er een doorschuifoperatie in de directie van Electrabel. Het Belgische dochterbedrijf van de Franse energiegroep Engie wordt sinds 2014 geleid door de Electrabel-veteraan Philippe Van Troeye, die sinds 2016 ook aan het hoofd staat van Engie Benelux. Volgens de krant La Libre verlaat Van Troeye de directie van Engie Benelux om Tractebel te leiden, de engineeringdochter van Engie met 5.000 werknemers.

Thierry Saegeman kondigde in november aan dat Electrabel niet langer zou investeren in de voorbereiding van een levensduurverlenging van de kerncentrales.

Het bedrijf heeft het bericht nog niet bevestigd, maar volgens onze informatie zou nucleair directeur Thierry Saegeman de plaats van Van Troeye innemen. Saegeman werkt sinds 2003 voor Electrabel. Hij kwam onlangs in de aandacht toen hij in een videoboodschap aan het personeel liet verstaan dat Electrabel niet langer zou investeren in de voorbereiding van een levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales.

Afwaardering

Engie telt in België 17.000 werknemers, van wie 4.300 bij Electrabel. Voor het personeel zijn het spannende tijden, niet alleen wegens de naderende sluiting van de kerncentrales, maar ook omdat de Franse groep de energiediensten in de etalage heeft geplaatst. Parijs overweegt de dienstendivisie af te splitsen, geheel of gedeeltelijk te verkopen of naar de beurs te brengen. In België werken 10.000 mensen voor Engies dienstenbedrijven Fabricom, Cofely en Axima.