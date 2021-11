Zes conclusies over de gascentrales en de kernuitstap

Nu Engie Electrabel twee nieuwe gascentrales mag bouwen, buigt de regering-De Croo zich over de vraag of dat volstaat om de kerncentrales te kunnen sluiten. Hoewel het antwoord duidelijk lijkt, kunnen vergunningsproblemen de beslissing nog bemoeilijken.

Engie Electrabel kwam zondag als grote winnaar uit de bus van de subsidieveiling, die tegen 2025 voldoende vervangcapaciteit moet opleveren wanneer de kerncentrales van Engie sluiten. Het Franse energiebedrijf diende de com­pe­ti­tiefste projecten in en sleepte zo miljoenensubsidies binnen om twee grote, nieuwe gascentrales te bouwen in Vilvoorde en in Awirs bij Luik.

Lees Meer Engie Electrabel krijgt steun voor gascentrales Vilvoorde en Awirs

Voor de regering-De Croo betekent de veilinguitslag het startsein van een maand waarin ze de knoop wil doorhakken over de toekomst van de Belgische kerncentrales. In principe gaan de laatste van de zeven reactoren tegen eind 2025 dicht, maar in de regering is afgesproken dat, nu na de veilingresultaten, nog een laatste evaluatie volgt. Als daaruit blijkt dat de stroombevoorrading niet gegarandeerd is of de prijzen te hoog kunnen oplopen, kan de regering alsnog beslissen dat de twee jongste reactoren Doel 4 en Tihange 3 langer mogen openblijven.

Tot die evaluatie klaar is, wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) niet vooruitlopen op de vraag wat met de kerncentrales gebeurt. Wel noemt ze de uitslag van de veiling een succes. Ook Chris Peeters, de CEO van de netbeheerder Elia die de veiling organiseerde, zegt dat we ‘op koers zitten’.

Minder capaciteit gecontracteerd dan verwacht

Vooraf had Van der Straeten de inschatting gemaakt dat de eerste veiling 2,3 gigawatt (GW) aan nieuwe capaciteit moest opleveren, wat zou overeenkomen met twee à drie grote nieuwe gascentrales. Het capaciteitsmechanisme (CRM) bestaat uit meerdere veilingrondes waarin subsidies worden toegewezen. Deze eerste ronde, vier jaar voor de laatste kerncentrales sluiten, is cruciaal om nog grote nieuwe gascentrales gebouwd te krijgen.

De twee nieuwe Electrabel-centrales komen, na een correctie voor tijdelijke onbeschikbaarheden, samen aan 1.600 megawatt (MW). Daarnaast werd nog voor 41 MW steun toegewezen aan batterijprojecten en voor 287 MW aan vraagsturing, waarbij groepen grote industriële verbruikers op piekmomenten hun verbruik kunnen afschakelen.

Engie zat vorige week al in een zetel. Nu zitten ze in een salon. Bert Wollants Kamerlid N-VA

De nieuwe capaciteit komt samen aan 1,9 GW, iets minder dan waar Van der Straeten aanvankelijk op gemikt had. Toch zou het voldoende moeten zijn, klinkt het. Uit de regels die vooraf vastlagen, volgde automatisch dat een stukje capaciteit doorschoof. Die zal worden toegewezen in een latere veiling, die pas in 2024 plaatsvindt, een jaar voor de capaciteit wordt opgeleverd. Zo werd vermeden dat drie grote nieuwe gascentrales steun zouden krijgen, om dan achteraf te ontdekken dat het ook met twee had gekund.

Lees Meer Eindspel rond kernuitstap is ingezet

Subsidieveiling in 2024 wordt beslissend

Behalve de nieuwe centrales kregen ook voor 2,5 GW bestaande centrales subsidies toegezegd, in ruil voor hun engagement om na 2025 de stroombevoorrading te helpen garanderen. Dat is slechts de helft van de circa 5 GW aan bestaande centrales die verwacht werden nu al mee te doen. Blijkbaar hebben verschillende uitbaters van elektriciteitscentrales zich afwachtend opgesteld om pas in 2024 om de knikkers te spelen.

Toch is Elia ervan overtuigd dat die centrales eind 2025 nog in de markt zullen zijn. Zo’n 3,8 GW aan bestaande centrales heeft zich daartoe geëngageerd zonder nu deel te nemen. ‘We maken ons daar geen zorgen over’, zegt woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele. ‘Dat zijn bekende productie-eenheden die er nu al staan en die ook juridisch vasthangen aan hun belofte er ook nog na 2025 te zijn.’

Niet alleen is er genoeg volume geveild, maar ook tegen een prijs die niet exorbitant is. Ronnie Belmans prof KU Leuven

Toch is niet iedereen overtuigd. ‘Het helpt niet voor de gemoedsrust dat zo’n groot volume doorschuift naar 2024’, zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants. ‘Als je op dat moment nog moet bijsturen, is het heel kort dag. Daar zitten centrales bij die nog een nieuwe vergunning nodig hebben. De vraag is hoe sluitend de garanties zijn dat ze na 2025 blijven draaien.’

Engie behoudt dominante positie

Lees Meer Demir weigert ook vergunning voor gascentrale Tessenderlo

Electrabel-CEO Thierry Saegeman toont zich ‘bijzonder tevreden’ dat de twee projecten van het bedrijf geselecteerd werden, samen goed voor een investering van 1 miljard euro. De uitdagers Luminus, Eneco en de chemiegroep Tessenderlo missen hun kans om een deel naar zich toe te trekken van de stroomproductiemarkt, waarin Engie een aandeel heeft van 73 procent. Engie zal marktaandeel verliezen door de sluiting van 6 GW aan nucleaire capaciteit, maar houdt zich staande door twee nieuwe gascentrales te bouwen van elk 875 MW.

Concurrentie heeft kostprijs gemilderd

Zelfs op de oppositiebanken wordt erkend dat de veiling dankzij de onderlinge concurrentie tot zeer scherpe prijzen heeft geleid. Nieuwe gascentrales konden tot maximaal 75.000 euro krijgen per megawatt, maar met een gewogen gemiddelde van iets meer dan 37.000 euro blijven de grote nieuwe projecten daar ver onder. Op basis van dat bedrag zal Electrabel voor de twee gascentrales samen net geen 60 miljoen euro per jaar krijgen, of bijna 900 miljoen euro over de hele looptijd van 15 jaar.

Alle projecten samen is na de eerste veiling voor het jaar 2025 140 miljoen euro aan subsidies toegewezen. Daar kan in de veiling in 2024 nog rond 100 miljoen euro bij komen. Het ziet er dus naar uit dat het totaalbedrag lager zal zijn dan de 308 tot 330 miljoen euro die het studiebureau Haulogy voor 2025 had ingeschat.

‘De missie is volbracht’, zegt Ronnie Belmans, emeritus professor energiesystemen aan de KU Leuven. ‘Niet alleen is er genoeg volume geveild, maar ook tegen een prijs die niet exorbitant is. Wat er nu verder gebeurt, is een politieke beslissing.’

De kerncentrales gaan (in principe) dicht

Van der Straeten wil niet op de evaluatie vooruitlopen, maar ze lijkt zeker van haar stuk. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzet zich wel nog. Maar met de veilinguitslag die er nu ligt, lijkt het tegenover Europa niet meer te motiveren waarom ook nog twee kerncentrales zouden openblijven.

Engie zegt al maanden dat het te laat is om nog kerncentrales langer open te houden. Dat het bedrijf twee gascentrales mag bouwen, verkleint volgens Wollants de kans op nucleaire verlengingen.

‘Door haar eigen toedoen zit de regering vandaag in de positie dat ze eigenlijk al niet meer te beslissen heeft over een levensduurverlenging’, zegt de energiespecialist van N-VA. ‘Waarom zou Engie nog geïnteresseerd zijn om kerncentrales open te houden? Daarvoor wordt dan gevraagd een deel nucleaire winst af te geven, terwijl het bedrijf in de huidige logica subsidies krijgt om gascentrales te bouwen. Als de regering het nu nog zou willen, zal ze geld op tafel moeten leggen.’

Vergunningen leiden tot blijvende onzekerheid

Toch is er nog een adder onder het gras. De eerste CRM-veiling lijkt op papier voldoende vervangcapaciteit op te leveren, maar er blijft grote onzekerheid over de vergunningen. De centrale die Electrabel in Vilvoorde wil bouwen, kreeg van de provincie Vlaams-Brabant geen vergunning na bezwaren over de stikstof- en de CO2-uitstoot. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die een koele minnaar is van gascentrales, moet in beroep over het dossier oordelen. Electrabel zou bijkomende inspanningen geleverd hebben, maar het blijft spannend wat Demir zal oordelen. Een beslissing, waartegen opnieuw beroep mogelijk is, wordt de komende dagen verwacht.

Tegen de vergunning van de centrale in Awirs loopt een beroep van buurtbewoners. De Waalse ministers Céline Tellier en Willy Borsus zullen zich naar verwachting in december uitspreken over de kwestie.