'Zeven kandidaten voor Engie-dochter Equans'

Drie industriële partijen en vier private-equitygroepen azen op Equans, de dienstendochter van het Franse Engie die ook in België een grote speler is. Dat meldt het persagentschap Reuters.

Equans is de naam voor de dienstenactiviteiten van Engie die het Franse energieconcern afsplitste en in de etalage plaatste. Het gaat onder meer om gebouwenbeheer en technische installaties. Equans is een reus, met wereldwijd 74.000 werknemers. In België is het ook een belangrijke speler. Het dienstenbedrijf, bekender onder de oude namen zoals Fabricom en Cofely, is bij ons goed voor 10.000 werknemers en bijna 2 miljard euro omzet.