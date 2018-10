Zie ginds komt de stroomboot

Hoe redden we België van een black-out? Met telefoontjes naar Oostrozebeke, Augsburg, Houston en Istanbul reden wij in een week tijd een gat van 1.000 megawatt dicht. Maar dan moeten we wel een drijvende gascentrale uit het Verre Oosten naar hier laten varen.

‘Extra generatoren huren? Dat wordt moeilijk. Sinds minister van Energie Marie Christine Marghem heeft aangekondigd dat een stroomtekort dreigt, zijn heel wat bedrijven in paniek geraakt. We kunnen de vraag naar grote generatoren amper bijhouden en zitten aan het maximum van onze capaciteit.’

Carl Vandaele, de CEO van VD Power in Oostrozebeke, is resoluut: huurgeneratoren kunnen het dreigende energietekort in ons land niet helpen op te vangen. Op andere momenten kunnen ze nochtans uitkomst bieden. Vandaele herinnert zich dat rond de kerstperiode van 1999 plots een vertegenwoordiger van de Franse energiereus EDF aan zijn deur stond. Na een storm in de Franse Ardennen had het bedrijf dringend nood aan mobiele capaciteit. De man wilde alles wat in de toonzaal stond meteen meenemen.

Wat is 1.000 megawatt? 1.000 megawatt (MW) komt overeen met de productiecapaciteit van de grootste van de zeven kernreactoren in ons land. Omdat zes van die reactoren stilliggen voor reparatie of onderhoud, dreigt deze winter een tekort van 1.750 MW. Engie Electrabel heeft in korte termijn al 750 MW beloofd, zodat er in bepaalde weken nog een gat van ongeveer 1.000 MW overblijft. Op piekdagen in de winter, als het koud en donker is, heeft België tot 13.500 MW nodig.

Maar ons kan Vandaele dus niet helpen. ‘Sinds drie jaar geleden de eerste berichten over stroomproblemen opdoken, hebben veel bedrijven in noodcapaciteit geïnvesteerd. Grote namen in de streek, zoals Thermote & Vanhalst en Van Marcke, hebben op hun parkings generatoren klaarstaan. En hoewel onze sectorgenoten fors in hun aanbod hebben geïnvesteerd, vind je nooit genoeg installaties op de markt om de regering uit de nood te helpen.’

Al reikt Vandaele een oplossing aan. ‘Al die noodgeneratoren bij bedrijven zijn samen goed voor een capaciteit van meer dan 100 megawatt. Mocht de regering die op piekmomenten kunnen inschakelen, dan is meteen een deel van het probleem opgelost.’

Technisch is zo’n oplossing niet evident, maar in theorie zou je al die bedrijven bij een dreigend stroomtekort kunnen afkoppelen van het net en hun daarvoor betalen, zodat zij op hun beurt een beroep kunnen doen op de noodgeneratoren die ze hebben gehuurd of gekocht.

Augsburg

Omdat er meer nodig is om de kloof van 1.000 megawatt (MW) te dichten zoeken we voort. We komen uit bij ‘power ships’, drijvende elektriciteitscentrales die op basis van gasturbines, dieselmotoren of nucleaire reactoren energie leveren aan landen die met een stroomtekort kampen. Wereldwijd zijn er zo’n tachtig actief.

Het idee voor stroomschepen ontstond in 1931, toen een storm een groot deel van het elektriciteitsnetwerk in New England lamlegde. Op de SS Jacona werden twee grote stoomturbines gebouwd die op het elektriciteitsnet van de getroffen regio konden worden aangesloten. In de zomer kon het schip dan worden versleept naar vakantiegebieden, waar de stroomnood extreem laag was in de winter maar piekte in de zomermaanden.

De centrales worden gebouwd op oude vrachtschepen of drijvende platformen. Een zoektocht op het internet leert dat vooral ontwikkelingslanden met een snel groeiende bevolking en een onbetrouwbaar stroomnet er gebruik van maken. Onder hen zijn Bangladesh, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Angola, Nigeria, Jamaica en de Filipijnen. Het enige westerse land die ze inzet, zijn de Verenigde Staten, waar zes drijvende stroomcentrales New York aan stroom helpen tijdens piekmomenten.

Ik kan jullie op korte termijn 400 MW leveren. Ik bel je later vandaag, oké? Dave Nickerson, CEO van de Power Barge Corporation in Houston

Kan zo’n stroomschip voor ons land een oplossing zijn? ‘Absoluut’, zegt Anders Heine Jensen, de CEO van het Deense BWSC, de grootste Europese fabrikant van stroomschepen. ‘Ze zijn het perfecte alternatief voor industriële generatoren die je huurt op de korte termijn. Die units hebben een capaciteit van 1 tot 2 MW, zodat je er honderden van nodig hebt. Bovendien draaien ze op dure en vervuilende diesel. Onze stroomschepen zijn goed voor 60 tot 150 MW per stuk en draaien op een gesloten gascircuit, wat ze even efficiënt en milieuvriendelijk maakt als centrales op land.’

Ook het Duitse MAN, dat technische installaties voor stroomschepen levert, gelooft in de oplossing. ‘Het is een goed alternatief voor gasinstallaties op het land’, zegt Tilman Tütken, vicevoorzitter van MAN Energy Solutions, aan de telefoon vanuit Augsburg. ‘Voor een gascentrale op land moet je een terrein ontwikkelen, heb je vergunningen nodig en moet je nadien de site opkuisen. Een drijvende gascentrale kost ongeveer evenveel, maar omdat je ze kan bouwen op scheepswerven in lagelonenlanden en kan plaatsen op oude schepen die niet veel kosten, zijn ze financieel interessant. Als je ze na vijf of tien jaar niet langer nodig hebt, kan je ze makkelijk weer verkopen en verschepen. De vraag zal groot blijven, onder meer door de snel groeiende bevolking in Afrika.’

Bij BWSC willen ze er een prijs op plakken. ‘Je moet rekenen op 850 euro per kilowatt geïnstalleerd vermogen, met een marge van ongeveer 5 procent afhankelijk van de installatie.’ Voor een schip van 150 MW kom je zo aan een prijskaartje van 127 miljoen euro. We gaan ervan uit dat de regering er iets voor over heeft om de zware economische kosten van een black-out te vermijden en vragen Jensen wanneer hij het eerste schip kan leveren. ‘Wij engageren ons om het 16 maanden na de bestelling gebruiksklaar op de bestemming af te leveren.’

Daarmee komen we er dus niet voor deze winter. ‘Toch zou ik die optie niet zomaar weggooien’, zegt Tütken. ‘Net als veel westerse landen staat België voor een grondige transitie van zijn elektriciteitsbevoorrading. In afwachting van de shift naar hernieuwbare energie wordt het steeds moeilijker langetermijninvesteringen in nieuwe klassieke centrales te verantwoorden. De flexibiliteit van stroomschepen, die je een paar jaar kan inzetten en nadien weer verkopen, vormt het perfecte alternatief.’

Maar wat dan voor deze winter? Als er al tachtig zulke schepen in de wereld ronddobberen, zouden we er dan niet enkele kunnen huren voor een paar maanden? Jensen vreest van niet. ‘Wij kennen geen enkel bedrijf dat zulke schepen in stock heeft. En zelfs al zou je er vinden, dan zou het nog 8 of 14 maanden duren voor je een ankerplek vindt met de juiste aanvoer van grondstoffen en een transmissielijn naar het netwerk op land.’

Houston

We geven niet graag op, en zoeken dus nog even voort. We belanden op de site van de Power Barge Corporation in Houston, naar eigen zeggen een van de grootste engineering- en makelaarsbedrijven in de sector van de stroomschepen. ‘If it involves power barges, this is the first call to make, the first email to send’, staat er uitnodigend. We sturen die mail en nog geen uur later zit er een antwoord van CEO Dave Nickerson in onze inbox. ‘Ik kan jullie op korte termijn 400 MW leveren. Ik bel je later vandaag, oké?’

’s Avonds laat onze tijd hangt hij inderdaad aan de lijn om meteen ter zake te komen. ‘Ik kan twee schepen vrijmaken: een van 350 en een van 100 MW.’ De namen van de schepen wil hij niet geven, ‘omdat er in dit wereldje veel makelaars zijn die de prijzen optrekken zodra ze hier lucht van krijgen’. Na enig aandringen wil hij wel kwijt waar de schepen nu liggen: in de Dominicaanse Republiek en in India.

Bij het eerste schip moet een omschakeling gebeuren van 60 naar 50 Hertz, maar voor de rest is er geen probleem. Ook niet met de uitstootnormen, die in het Westen wellicht toch wat strenger zijn? ‘We zouden wel wat extra filters moeten inbouwen, maar dat lukt. En om te vermijden dat het opgewarmde koelwater rechtstreeks in de rivier belandt en zo het milieu verstoort, bouwen we er wellicht best enkele koeltorens bij.’

We bespreken meteen een geschikte locatie: ergens in de haven van Antwerpen, het liefst niet te ver van de kerncentrale van Doel. Zo zijn de schepen voldoende beschermd tegen golven en wind, is er een goede aansluiting op het stroomnet en is ook de aanvoer van gas relatief makkelijk te regelen, aldus Nickerson.

Als een oplossing voor ons stroomtekort zo eenvoudig lijkt, heeft hij dan nog geen telefoontje uit België gekregen? ‘Jawel, net voor u mailde. Van een grote Europese energiegroep’, zegt Nickerson. Engie Electrabel? ‘Inderdaad. Ik heb nog geen confidentialiteitsclausule getekend, dus kan ik dat gerust zeggen.’

Maar als we na al het enthousiasme vragen hoelang het duurt om die schepen uit de Dominicaanse Republiek en India naar hier te krijgen, om te bouwen en op het net aan te sluiten, volgt de realitycheck: de verscheping zal drie tot vier maanden kosten en de aanpassingswerken nog eens twee maanden. Wat maakt dat het dus april is voor we uit de nood geholpen zijn, en dus nog geen oplossing hebben voor deze winter.

Istanbul

We proberen via MAN in contact te ko-men met de Karadeniz Holding in Istanbul. De groep is wereldmarktleider in de constructie, verkoop en verhuur van stroomschepen. Ze heeft er 15 in dienst, goed voor 2.800 MW. Nog eens 2.000 MW is in aanbouw.

De marketingverantwoordelijke mailt dat ze onze vraag goed heeft ontvangen en eerstdaags zal antwoorden. Als we erop wijzen dat de deadline nadert, zowel voor ons artikel als voor het Belgische stroomtekort, zit de oplossing voor het Belgische stroomtekort de volgende morgen al in onze mailbox.

‘We hebben twee stroomboten klaarliggen die meteen naar België kunnen uitvaren. Binnen twintig dagen kunnen we zo 360 MW toevoegen aan het Belgische net. Nog eens drie stroomschepen van 540 MW komen de volgende maanden vrij en kunnen we voor Kerstmis operationeel hebben. Zo voorzien we in 900 MW voor de wintermaanden.’

Aan de telefoon vertelt John Cockin, de vicepresident Europa, dat Karadeniz in gesprek is met het Belgische ministerie van Energie en twee energiebedrijven. ‘De snelste oplossing is het overvaren van een stroomplatform uit de Middellandse Zee. Dat kost ons twintig dagen. Nog eens 35 tot 40 dagen later krijgen we een schip overgeplaatst dat nu nog in het Verre Oosten ligt. Daarna kunnen we nog enkele net afgewerkte schepen inzetten.’

Als locaties noemt Cockin de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. ‘De enige voorwaarden zijn dat je in kalme wateren kan aanmeren, dat je dicht bij een hoogspanningsnet kan liggen en dat je een aansluiting op het gasnetwerk nabij hebt.’ Al is het ook mogelijk dat de centrales in eerste instantie op diesel draaien. Dat is duurder en vervuilender, maar veel hangt af van hoelang je de schepen moet inzetten. ‘Ergens hopen wij ook dat ze nooit worden gebruikt. Als je ze alleen inzet om achter de hand te houden bij mogelijke stroomtekorten, draai je nooit op volle toeren en hoef je veel minder aan de strenge uitstootnormen te voldoen.’

De grootste uitdaging wordt wellicht het tijdig verkrijgen van vergunningen. De netbeheerder Elia zou een piloon moeten bouwen om de aansluiting op het net mogelijk te maken. ‘Het wetgevende systeem is nu gericht op centrales die minstens 15 jaar moeten draaien. Dan duurt het gauw enkele maanden of jaren voor je vergunningen krijgt. De Belgische overheid zal daar een mouw aan moeten passen, wil ze snel een oplossing vinden.’

Jacksonville

Het lijkt ons verstandiger niet alleen op stroomschepen in te zetten, dus polsen we nog eens bij APR Energy in Jacksonville, Florida. Het bedrijf is wereldleider in het aanleveren van mobiele energie-installaties voor steden en industriële complexen. Het gaat om kleinere turbines die op vrachtwagens te transporteren zijn. Enkele jaren geleden hielp APR er Cyprus mee uit de nood na een explosie die een elektriciteitscentrale beschadigde. In twintig dagen bracht het bedrijf 96 dieselgeneratoren per vliegtuig en schip naar het eiland, goed voor 120 MW.

‘In enkele weken tijd kunnen we 500 MW leveren aan België’, zegt viceverkoopdirecteur Paul Marcroft aan de telefoon. Hij denkt aan mobiele gasturbines die met vrachtwagens worden aangevoerd naar grote terreinen, waar ze op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Ook APR onderhandelt met ‘een grote Belgische speler’ over een contract. ‘We hebben een verkoper naar België gestuurd om met meerdere partijen te spreken. Ook vanuit de privésector is de interesse groot: drie grote Belgische bedrijven onderhandelen om bij ons noodturbines te bestellen, goed voor 100 MW.’

Ook voor Marcroft is de regelgeving de grootste remmende factor. Al lijkt op dat vlak een belangrijke horde genomen. Woensdag keurde het Vlaams Parlement in spoedprocedure een decreet goed dat de plaatsing van tijdelijke gas- of dieselinstallaties mogelijk maakt. In een ‘civiele noodsituatie’ moet de federale minister van Energie de Vlaamse regering verwittigen van een dreigend energietekort, waarna een exploitant gebruik kan maken van de afwijkingsregeling.