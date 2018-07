Zon en wind overtroeven voor het eerst kolen in Duitsland

Duitsland heeft een symbolisch belangrijke stap gezet in de Energiewende. Hernieuwbare energie was er in de eerste jaarhelft voor het eerst belangrijker dan stroom uit steen- en bruinkool.

Bij onze oosterburen is in de eerste zes maanden van het jaar volgens de eerste schattingen 324,6 miljard kilowattuur (Kwh) stroom geproduceerd, leren cijfers van de BDEW, de industriefederatie van de energie-, aardgas- en waterbedrijven. Dat is een fractie minder dan de 328,5 miljard van de vergelijkbare periode in 2017.