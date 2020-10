Zonne- en windenergie wordt goedkoper dan kolen en gas

Terwijl tien jaar geleden nog forse subsidies nodig waren om de concurrentie met fossiele elektriciteitsproducenten aan te kunnen, is hernieuwbare energie op veel plaatsen in de wereld uitgegroeid tot de goedkoopste manier om stroom te genereren. Het Internationaal agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) komt tot die conclusie op basis van zijn wereldwijde database van energieprojecten en contracten. Om te vergelijken tussen verschillende technologieën houdt het agentschap rekening met de totale kosten voor zowel de bouw, de uitbating als de afbraak van een installatie over de hele levensduur.