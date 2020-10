Zonnepanelen op 60.000 sociale woningen

zo schrijft De Standaard maandag. Huurders zullen tot 30 euro extra moeten betalen per maand, maar zouden dat geld terugverdienen dankzij een lagere elektriciteitsrekening.

Van de 78 huisvestingsmaatschappijen hebben er 64 het project goedgekeurd. Ze hopen begin volgend jaar een eerste aanbesteding te lanceren voor de aankoop van zonnepanelen, zodat de plaatsing in de lente zou kunnen beginnen.

De bedoeling is in vier jaar tijd zowat 40 procent van alle sociale woningen in Vlaanderen - samen goed voor circa 170.000 bewoners - te voorzien van zonnepanelen.