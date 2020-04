Zonnige dag duwt stroomprijzen onder nul

Op de Belgische groothandelsmarkt valt zondag geld te verdienen door meer stroom te verbruiken. Die omgekeerde wereld is het gevolg van een laag elektriciteitsverbruik, terwijl zonnepanelen en windmolens wel volop stroom in het net injecteren.

Record aan zonne-energie

Het fenomeen van negatieve stroomprijzen doet zich af en toe voor op zondagen wanneer er veel hernieuwbare energie is. Kerncentrales kunnen niet zomaar hun productie verminderen en als daar dan veel zonne- en windenergie bij komt ontstaat soms een overaanbod. Dat effect wordt nog versterkt omdat door de coronacrisis het elektriciteitsverbruik sterk gedaald is. Netbeheerder Elia registreerde eind maart door de lockdown een daling van het Belgische stroomverbruik met 16 procent. Op sommige momenten lag het elektriciteitsverbruik zelfs een kwart lager dan anders. Ook in de ons omringende landen is een gelijkaardige trend zichtbaar.