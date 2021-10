Zwitserland waarschuwt bedrijven voor stroomrantsoenering

Zwitserland zet zich schrap om stroomonderbrekingen te vermijden. Wanneer tekorten dreigen, zullen in de eerste plaats gezinnen en faciliteiten als zwembaden gevraagd worden om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. Maar ook de industrie zal inspanningen moeten doen, schrijft de Zwitserse NZZ am Sonntag.

De bedrijven krijgen daarover binnenkort een brief in de bus van Ostral, de sectororganisatie die energiecrisissen in Zwitserland moet aanpakken. 'Alle grote verbruikers zullen verplicht worden om een bepaalde hoeveelheid energie te besparen.'

Aardgas

In ons land hebben overheden nog geen maatregelen aangekondigd. Wel hebben een aantal industriële bedrijven vrijwillig de productie verminderd. Ze doen dat omdat het met de huidige torenhoge energieprijzen niet meer economisch rendabel is om te produceren. BASF en Yara verminderden in ons lande de ammoniakproductie voor meststoffen en Nyrstar schroefde de productie van zinksmelter in Balen terug. In andere Europese landen kwamen gelijkaardige maatregelen in deze en andere sectoren, zoals de staalsector.