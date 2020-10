Zwitsers kopen Waalse windenergie

De Zwitserse energietrader Axpo wordt een belangrijke speler op de Belgische stroommarkt. Het bedrijf koopt de volledige productie op van het windmolenpark in het Waalse Estinnes.

Het windpark in Estinnes is met een capaciteit van 82 megawatt de grootste Belgische leverancier van windenergie op het vasteland. Het omvat elf megaturbines van elk 7,5 megawatt.

Het park werd in 2016 aangekocht door het Chinese staatsenergiebedrijf CGN, dat zo voor het eerst in ons land actief werd. CGN blijft eigenaar van de molens, maar verkoopt de volledige productie, goed voor zowat 150 gigawattuur per jaar, aan Axpo.